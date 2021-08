Der Tag der Bundeswehr 2022 wird unter anderem in Kaufbeuren stattfinden. Wann ist der Termin? Was ist genau geplant? Alle Infos zur Großveranstaltung hier.

10.08.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Der „Tag der Bundeswehr 2022" in Kaufbeuren wird kommendes Jahr viele tausend Menschen in die Allgäuer Stadt undf den Fliegerhorst Kaufbeuren locken. Termin, Programm, Anfahrt, Parken: Was über die Großveranstaltung der Bundeswehr bekannt ist, lesen Sie hier.

Wann ist der Tag der Bundeswehr 2022?

Der Tag der Bundeswehr wird voraussichtlich im Juni 2022 in Kaufbeuren stattfinden.