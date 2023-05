Theaterfestival in Isny: Helge Schneider und Herbert Pixner treten im Zirkuszelt auf. Jetzt gibt's Tickets

Das Theaterfestival in Isny begeistert Fans von komödiantischer Akrobatik, Musik und Kabarett. Im Sommer 2023 treten auch Helge Schneider und Herbert Pixner auf.

19.05.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Ein gutes Dutzend Kulturveranstaltungen und 59 Workshops: Das Theaterfestival in Isny gönnt sich auch zum 40. Geburtstag ein großes Programm. In den neun Festivaltagen von 28. Juli bis 5. August 2023 werden im großen Zirkuszelt am Burkwanger See auch zwei Hochkaräter erwartet: Der Südtiroler Welt-Musiker Herbert Pixner eröffnet den Veranstaltungsreigen am Freitag, 28. Juli. Am Mittwoch, 2. August, wird sich Helge Schneider in seiner „Big L. A. Show“ als „letzter Torero“ vorstellen und auf der Bühne singen, tanzen, trommeln, Klavier spielen und noch einiges mehr. An diesem Samstag (20. Mai) startet der Vorverkauf – online und am Isnyer Rathaus. Isny-Marketing rechnet mit großer Nachfrage nach Karten.

