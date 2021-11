Das Festspielhaus kann auf 900.000 Euro an Zuschüssen hoffen. Damit würde sich ein lang gehegter Wunsch der Theaterleitung erfüllen. Noch aber fehlen Zusagen.

Endlich könnte gelingen, was lange Wunsch war: Das Festspielhaus in Füssen erhält finanzielle Unterstützung von der öffentlichen Hand. Beteiligt sind verschiedene politische Ebenen, deren Spitzenvertreter sich auf ein mögliches Zuschuss-Paket verständigt haben. Insgesamt sollen 900.000 Euro jährlich an den Forggensee fließen. „Das würde uns extrem helfen und unser Haus dauerhaft stabilisieren“, sagt Theaterdirektor Benjamin Sahler.