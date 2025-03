Immer mehr fallen durch: Bestehen Sie die theoretische Führerschein-Prüfung?

Fast die Hälfte der bayerischen Fahrschülerinnen und Fahrschüler hat 2024 die theoretische Prüfung nicht geschafft. Das zeigt eine aktuelle Statistik des TÜV-Verbands. Es ist eine erschreckende Zahl: Seit Jahren fallen immer mehr junge Menschen durch die Theorieprüfung, auch im Allgäu.

Theorietest Führerschein: Fahrschüler müssen 30 Fragen digital beantworten

Beim Erwerb der Führerscheinklasse B - die für das Fahren eines Autos nötig ist - müssen Fahrschülerinnen und Fahrschüler laut ADAC 30 Fragen in einem digitalen Multiple-Choice-Test beantworten. Wer über zehn falsche Antworten antippt, gilt als durchgefallen.

Würden Sie eine aktuelle Theorieprüfung ohne vorheriges Lernen bestehen? Testen Sie in unserem Quiz, wie viele der 17 Fragen Sie aus dem Stegreif richtig beantworten können:

Praktische Führerscheinprüfung - hier schneidet Bayern etwas besser ab

Während bei der Theorieprüfung für den Führerschein in Bayern im vergangenen Jahr 41 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler durchgefallen waren, sieht es beim praktischen Teil etwas besser aus: hier waren es 27 Prozent, die die Prüfung nicht bestanden haben.

Damit schneidet der Freistaat besser ab als die meisten anderen Bundesländer. Nur in Schleswig-Holstein fielen weniger durch. Der Bundesschnitt liegt bei 30 Prozent.

Bundesweit wurden 2024 mehr als zwei Millionen theoretische Fahrprüfungen abgelegt, mehr als 333.000 davon allein in Bayern. Rund 252.000 Prüfungen davon waren für den Führerschein Klasse B, also den klassischen Autoführerschein.

Zunahme bei Betrugsversuchen in der theoretischen Führerscheinprüfung

Ein weiteres Problem, dass dabei immer häufiger aufkommt: Betrugsversuche. In 453 Fällen versuchten Prüflinge den Angaben nach zu schummeln und wurden erwischt. Im Vorjahr waren es noch 379 Täuschungsversuche.

Auch im Allgäu kommt das immer wieder vor. 2021 kam es beispielsweise in Lindau zu einem solchen Fall: Ein junger Mann setzte sich laut Polizei „total verkabelt“ in einen Prüfungsraum. Er filmte die Prüfung ab und sendete das Material an einen Komplizen, der ihm über einen Knopf im Ohr die Lösungen durchgab. Doch ein TÜV-Mitarbeiter entdeckte den Schwindel und rief die Polizei.

(mit dpa)

