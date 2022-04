Nachwuchstalent und TikToker Levent Geiger tritt beim Jazzfrühling in Kempten auf

Allgäuer Jazz-Fans können sich auf einen Auftritt von Levent Geiger freuen. Der Musiker hat 4 Millionen Follower auf TikTok und 500.000 Abonnenten auf YouTube.

26.04.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Jazz-Wunderkind und TikToker Levent Geiger tritt beim Jazzfrühling in Kempten auf: Ein weiterer besonderer Auftritt, auf den sich Besucherinnen und Besucher dieses Jahr freuen können. Nachdem Jazz-Fans das Festival im vergangenen Jahr coronabedingt nur am Bildschirm verfolgen konnten, findet es heuer live vom 30. April bis zum 8. Mai 2022 statt - mit Bands auf der Bühne und Publikum in Saal.

Jazz-Talent Levent Geiger: 4 Millionen Follower auf TikTok und 500.000 Abonnenten auf YouTube

Der 18-Jährige Musiker lebt in der Nähe von München. Er spielt seit seinem fünften Lebensjahr Schlagzeug, mit acht Jahren kam Klavier und mit neun Jahren Saxophon hinzu. Seit seinem 12. Lebensjahr spielt Levent auch Gitarre und singt. Er hat bereits bei zahlreichen Wettbewerben Preise gewonnen und ist seit seinem 17. Lebensjahr unter Vertrag bei Sony Music. In Fernsehshows ist der junge Künstler bereits vor Klassik-Größen wie Lang Lang oder Rolando Villazón aufgetreten. Auch vor dem Popstar Nico Santos hat Levent Geiger bereits gespielt und gesungen. (Lesen Sie auch: Avishai Cohen und Theo Croker sind die Stars beim Jazzfrühling in Kempten)

Nicht nur musikalisch startet der 18-Jährige durch: Auch in den sozialen Netzwerken ist der Musiker ziemlich erfolgreich: Auf YouTube hat er mittlerweile 500.000 Abonnenten. Auf der Plattform TikTok sind es noch mehr: 4 Millionen Followern gehört er zu den erfolgreichsten TikTokern aus Deutschland.

Sein Konzert beim Jazzfrühling in Kempten findet am Donnerstag, 5. Mai 2022 um 20 Uhr in möbel mayers JazzLounge statt, der Kartenvorverkauf dazu hat bereits begonnen.

