Tödlicher Alpin-Unfall am Edelsberg: 63-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Tödlicher Bergunfall am Edelsberg: Ein 63-Jähriger Mann erlag nach einem Sturz seinen Verletzungen.

25.07.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Tödlicher Bergunfall am Edelsberg in Pfronten (Landkreis Ostallgäu): Im Bereich der Höllschlucht stürzte ein 63-jähriger Mann alleinbeteiligt und verletzte sich dadurch zunächst schwer. Die Bergwacht Pfronten leitete umgehend die Bergung und medizinische Erstversorgung des Verunglückten ein. Der 63-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Oberallgäuer Klinikum verbracht.

Dort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Der Unfall wurde von der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aufgenommen. Weitere Details zur Identität des Toten und zum Unfallhergang wurden zunächst nicht gemacht.

Der Edelsberg ist ein 1630 Meter hoher Berg im bayerischen Teil der Allgäuer Alpen. Am Gipfel befand sich einer der südlichen Endpunkte im ersten bayrischen Hauptdreiecksnetz.