Ansturm auf Allgäuer Alpen lässt nach - ein Erfolg der Besucherlenkung?

35 automatischen Zählstellen in den Alpen bestätigen: Der Andrang auf die Berge ist abgeflacht. Das Alpinium sieht darin auch einen Erfolg der Besucherlenkung.

20.12.2022 | Stand: 20:27 Uhr

Der Besucheransturm in den Allgäuer Alpen hat sich in diesem Jahr abgeschwächt: Das hat das Alpinium (Zentrum Naturerlebnis Alpin) mit Sitz im Oberallgäuer Obermaiselstein auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Die Organisation unterhält in den Allgäuer Alpen 35 automatische Zählstellen, an denen Besucher rund um die Uhr anonym registriert werden. Fotografiert werden sie nicht.

Rückblick: Im ersten Corona-Sommer 2020 sorgte der Ansturm von Wanderern und Ausflüglern im Allgäu – wie überall im bayerischen Alpenraum – für Schlagzeilen. Parkplätze waren überfüllt, in der Natur abgestellte Autos führten zu Ärger und Unmut. Weil die Berghütten die Übernachtungskapazität coronabedingt stark einschränken mussten, zelteten und biwakierten Wanderer in den Bergen – was eigentlich verboten ist. Ein ähnliches Bild bot sich 2021, als die Grenzen zu den Nachbarländern zwar wieder offen waren, es aber wegen der Pandemie immer noch Einschränkungen bei Auslands- und Fernreisen gab.

Im ersten Corona-Jahr drängten viele Touristen in die Allgäuer Alpen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Zentrum Naturerlebnis Alpin: Weniger Besucher an allen Zählstellen

Heuer habe man an allen Zählstellen gegenüber 2021 weniger Besucher registriert, sagt Diplom-Biologe Hennig Werth, stellvertretender Leiter des Alpiniums. Beispiel Wertacher Hörnle: „Dort wurden 2021 im Jahresschnitt pro Tag 84 Leute gezählt, heuer sind es um die 50“, vergleicht Werth. Doch nicht überall war der Rückgang so deutlich. Vor allem an touristischen Hotspots seien der Druck und die damit verbundene Belastung für die Natur nach wie vor groß.

Eine Ursache dafür sieht der Biologe unter anderem in Veröffentlichungen in einschlägigen Internet-Foren. Der insgesamt zu beobachtende Rückgang der Wanderer und Natursportler hänge sicher aber auch damit zusammen, dass heuer Auslandsurlaube wieder uneingeschränkt möglich waren, sagt Werth. Laut einer Besucherbefragung kamen die weitaus meisten Gäste im Allgäu aus Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Am Gaisalpsee überwog die Zahl der Urlauber, am Schrecksee die der Tagesgäste. Der Anteil der Einheimischen war an beiden Seen mit weniger als 20 Prozent relativ gering.

Der Gaisalpsee ist ebenfalls ein beliebtes Ziel von Touristen in den Allgäuer Alpen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Nach Corona-Winter: Skifahrer zurück auf den Pisten

Zudem hat sich laut Alpinium gezeigt, dass die im vergangenen Winter wieder geöffneten Skigebiete eine gewisse kanalisierende Wirkung haben. Pisten-Skifahren war – anders als 2020/21 – wieder möglich. Im ersten Corona-Winter hatte die Zahl der Skitourengeher und Schneeschuhwanderer stark zugenommen. Vor einem Jahr sind offensichtlich viele wieder auf die Pisten zurückgekehrt, sagt Werth.

Der Besucherrückgang im vergangenen Winter könne aber auch mit den zeitweilig schlechten Schneeverhältnissen zusammenhängen. Nach wie vor zeigt sich laut Alpinium, dass in milden Wintern schneesichere Gebiete besonders häufig besucht werden – wie beispielsweise das Riedberger Horn. Die Naturschützer und Rangerinnen des Alpiniums hätten die Beschilderung und Ausweisung von Ruhezonen weiter verbessert, sagt Werth. Genauso wichtig sei die Information und die direkte Ansprache von Wanderern und Wintersportlern – auch über Kontakte in den sozialen Netzwerken.

Besucherdruck im Allgäu sinkt - Wie ist die Buchungslage?

Das Alpinium steht im Austausch mit der Allgäu GmbH. Regelmäßig finden Treffen statt, an denen unter anderem auch Tourismusämter größerer und kleinerer Gemeinden, Hoteliers und Vertreter der Bergbahnen teilnehmen. „Es sind sich alle einig: Der Besucherdruck ist längst nicht mehr so extrem wie zu Beginn der Pandemie“, sagt Simone Zehnpfennig, Sprecherin der Allgäu GmbH.

Die Beteiligten sähen das als positive Entwicklung – auch die Besitzer von Übernachtungsbetrieben, die in den Hochphasen der Pandemie keine Gäste aufnehmen durften. Die Buchungslage für die jetzigen Weihnachtsferien sei gut. „Nun gilt es, den Frühling abzuwarten. Die Menschen buchen kurzfristiger, bleiben aber länger.“

