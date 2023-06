Traumhaftes Bergwetter am Wochenende: Warum Wanderer dennoch aufpassen sollten

Auf fast allen Alpenvereinshütten kann man nun wieder einkehren und übernachten. Doch weiter oben liegt noch viel Schnee. Was Wanderer beachten sollten.

08.06.2023 | Stand: 18:06 Uhr

Traumwetter für Bergwanderer verspricht das kommende Wochenende. Die Gewittergefahr ist laut Wetteronline eher gering und beschränkt sich voraussichtlich auf die späten Nachmittag- und Abendstunden. Doch Alpinexperten mahnen zu Vorsicht bei nordseitigen Touren oberhalb von etwa 1900 Metern im Bereich der Allgäuer Hochalpen. Seit Donnerstag sind alle Alpenvereinsstützpunkte und private Hütten im Allgäu geöffnet.

Allgäu: Altschneefelder sind im Frühsommer die häuftigste Unfallursache

Die Aufstiegswege zu den hoch gelegenen Hütten seien mit entsprechendem Schuhwerk gut begehbar und eventuell noch vorhandenen Altschneefelder gespurt, sagt Matthias Hill von der Alpenvereinssektion Allgäu/Immenstadt. „Weiter oben sieht es aber teilweise noch ganz anders aus“, erläutert Alpin-Experte Hill im Gespräch mit unserer Redaktion. Für die hoch gelegenen Hütten-Verbindungswege empfiehlt er die Mitnahme von Grödeln oder Steigeisen und eines Pickels.

Lesen Sie auch: So läuft der Abbruch der Tannheimer Hütte auf 1760 Metern Höhe

Zudem sei der Umgang mit diesen Hilfsmitteln und hochalpine Erfahrung dringend erforderlich. Vor allem nach kalten Nächten könnten die Altschneefelder oft morgens noch hart gefroren sein. Solche Altschneefelder gelten laut Bergwacht und Deutschem Alpenverein (DAV) im Frühsommer als häufigste Unfallursache.

Freiwillige schaufeln kritische Passagen zwischen Rappensee- und Kemptner Hütte frei

Andi Tauser, Bergführer aus Oberstdorf und langjähriger Bergwacht-Einsatzleiter, rät ebenfalls zur Vorsicht: „Wer jetzt oberhalb der hoch gelegenen Hütten unterwegs ist, muss einfach mit Schnee umgehen können“, sagt er. Derzeit seien die Altschneefelder aufgrund der frühsommerlichen Temperaturen zwar relativ weich und gut begehbar. Doch bei einer zunehmenden Setzung würden sie härter.

Zudem müsse die problematische Routenfindung im Bereich ausgedehnter Altschneefelder beachtet werden. Tauser: „Noch schneebedeckte Markierungen an Felsen sind unter Umständen nicht sichtbar, man kommt dann ohne Ortskenntnisse vom Steig ab und das kann fatal enden.“ Tauser und Freiwillige des Heilbronner Alpenvereins werden in diesen Tagen kritische Passagen am Heilbronner Weg, der hoch gelegenen Verbindung zwischen Rappensee- und Kemptner Hütte, freischaufeln und spuren. Doch sei der beliebte Höhenweg bis auf Weiteres nur gut ausgerüsteten und erfahrenen Bergsportlern zu empfehlen, sagt Tauser. Das gilt nach Angaben der Alpininformation Oberstdorf für viele weitere hoch gelegene Hütten-Verbindungswege.

Lesen Sie auch: Der Säuling und seine 12 Apostel: Spektakuläre Eindrücke der Bergtour hoch über Neuschwanstein

Generell gilt inzwischen auf fast allen Alpenvereinshütten in den Allgäuer Alpen, wie im gesamten Alpenraum: Übernachtungsplätze sollten vorher reserviert werden, beispielsweise über das Online-Portal Hütten-Holiday. Dabei wird eine Anzahlung fällig. Vorbuchen sollten Wanderer vor allem an Wochenenden, in den Ferien und größere Gruppen.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.