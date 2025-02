Was erwarten Sie von einer schwarz-roten Bundesregierung?

Die Union mit Friedrich Merz hat die Bundestagswahl 2025 gewonnen, gefolgt von der AfD, die auf über 20 Prozent kam. Die SPD stürzte ab, die FDP ist nicht mehr im neuen Bundestag vertreten - im Gegensatz zu den Linken. Das BSW verpasst die 5-Prozent-Hürde knapp. Alles zu den Ergebnissen der Wahl in den Allgäuer Wahlkreisen, Landkreisen und Gemeinden und die wichtigsten News rund um die Bundestagswahl finden Sie im AZ-Wahlblog.

Weil BSW und FDP im künftigen Bundestag nicht mehr vertreten sein werden, besteht die Möglichkeit einer schwarz-roten Regierung. Wie kommt das bei den Wählerinnen und Wählern an? Stimmen Sie hier ab:

CSU mit stärkerem Ergebnis - trotzdem weniger Abgeordnete

Die CSU ist nur mit 44 Abgeordneten im neuen Bundestag vertreten, obwohl ihre Kandidaten bei der Wahl am Sonntag alle 47 bayerischen Wahlkreise gewonnen haben. Das teilt die Bundeswahlleiterin auf ihrer Webseite mit. Aufgrund des neuen Wahlrechts kommen drei Direktkandidaten nicht zum Zug, die zwar in ihren Wahlkreisen die meisten Erststimmen holten, dabei im landesweiten Vergleich aber am schlechtesten abschnitten. Dabei handelt es sich um Sebastian Brehm (Wahlkreis Nürnberg Nord), Claudia Küng (München Süd) und Volker Ullrich (Augsburg Stadt). Die Diskrepanz kommt zustande, weil die CSU nur 37,2 Prozent der Zweitstimmen in Bayern holte.

Nach dem Debakel der Sozialdemokraten bei der Wahl könnte es zu personellen Konsequenzen auch an der Parteispitze kommen. Co-Parteichef Lars Klingbeil soll auch neuer Vorsitzender der Bundestagsfraktion werden.

So bewerten die Kandidaten im Wahlkreis Ostallgäu die Ergebnisse bei der Bundestagswahl

Vorläufiges Amtliches Wahlergebnis

Nach Auszählung aller 299 Wahlkreise ist um 1.33 Uhr auf der Seite der Bundeswahlleiterin das Aus für BSW und FDP besiegelt worden, beide Parteien haben es nicht in den Bundestag geschafft. Inzwischen ist das vorläufige amtliche Endergebnis da:

Union: 28,6

AfD: 20,8

SPD: 16,4

Grüne: 11,6

Linke: 8,8

FDP: 4,3

BSW: 4,97

Sonstige: 4,5