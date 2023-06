Schloss Neuschwanstein als Unesco-Welterbe? Heute wird es ernst

Soll Schloss Neuschwanstein auf die Unesco-Welterbeliste? Die Schwangauer entscheiden heute, ob sich die Gemeinde an einem Antrag des Freistaats beteiligt.

18.06.2023 | Stand: 07:13 Uhr

„Ich hoffe, Sie treffen eine kluge und richtige Entscheidung im Interesse des Freistaats und der Gemeinde“: Diese Worte richtete Schwangaus Rathauschef Stefan Rinke an die Bürger. Denn in dem Ostallgäuer Ort könnten die Weichen dafür gestellt werden, dass Bayern eine weitere Unesco-Welterbestätte erhält. Der Freistaat will diesen Titel für die Königsschlösser von Ludwig II. bekommen und damit auch Schloss Neuschwanstein auf einer Liste zum Beispiel mit der Chinesischen Mauer sehen. Doch die Schwangauer sind sich unsicher, ob sie den Titel wollen. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag treffen die Ostallgäuer eine weitreichende Entscheidung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.