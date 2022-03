Schwerer Unfall auf B12 - Fahrbahnen nach langer Sperrung wieder frei

Schwerer Unfall: Die B12 war zwischen Germaringen und Jengen komplett gesperrt. Mehrere Autos sind ineinander gefahren. Was passiert ist.

Zwei Schwerverletzte und drei Personen mit mittelschweren Verletzungen forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B12 in Höhe Weinhausen. Nach Polizeiangaben waren drei Autos beteiligt, es entstand Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. Die B12 musste gesperrt werden, da die Staatsanwaltschaft Kempten einen Gutachter eingeschaltet hatte. Kurz nach 17 Uhr gab die Polizei die B12 wieder frei.

Ein 58-Jähriger, unterwegs in Fahrtrichtung Kaufbeuren, war aus unbekannter Ursache mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten, ehe er mit dem Wagen eines 61-Jährigen frontal zusammenstieß, teilte die Polizei gegenüber unserer Redaktion mit. Der 61-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Buchloe musste ihn aus dem Wagen befreien. Ein nachfolgender Pkw eines 30-Jährigen konnte dem Unfall nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unfallstelle hinein. Der Fahrer und seine beiden Begleiter wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Unfall auf der B12: Zufahrt auf die Autobahn gesperrt

Die Unfallstelle befindet sich zwischen dem Parkplatz bei Weinhausen und der B12-Abfahrt Jengen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz und brachten die Schwerverletzten in die umliegenden Krankenhäuser.

Nach einem Unfall ist die B12 aktuell komplett gesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort. Bild: Mathias Wild

