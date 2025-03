25.000 Euro für Hinweise nach Vandalismus bei OK-Bergbahnen: Wie wird die Belohnung ausgezahlt?

Insgesamt 25.000 Euro versprechen die Betreiber der Bergbahn Oberstdorf Kleinwalsertal Zeugen, die Hinweise zu den Vandalismusfällen an ihren Seilbahnen geben können. Insbesondere zum Vorfall am Wochenende, bei dem die Elektronik in einer Liftstütze beschädigt wurde. Die Söllereckbahn in Oberstdorf konnte deshalb am Sonntag nur verspätet in Betrieb gehen. Doch das Geld an die Zeugen zu bringen, ist nicht ganz so einfach, heißt es bei der Polizei.

