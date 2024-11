Weihnachtsmärkte und mehr: Das sind die Veranstaltungshighlights im Dezember

Im Dezember können wir uns auf die Adventszeit, Weihnachten und Silvester freuen - mit vielen passenden Events in der Region. Neben Weihnachtsmärkten und Klausentreiben gibt es auch Partys und sportliche Highlights. Diese Veranstaltungen finden im Dezember 2024 im Allgäu statt:

Bis 22. Dezember: Weihnachtsmärkte im Allgäu

Ab 1. Dezember: Lichterweg in Friesenried

4. bis 7. Dezember: Klausen- und Bärbeletreiben im Allgäu

Ab 27. Dezember: Oberstaufener Winterzauber

28. bis 29. Dezember: Vierschanzentournee in Oberstdorf

30. Dezember: Rutschparty in Füssen

31. Dezember: Silvesterlauf in Kempten

31. Dezember: Silvester-Fackellauf in Fischen

Weihnachtsmärkte im Allgäu

In der Adventszeit im Allgäu gibt es viele große und kleine Weihnachtsmärkte, auf denen man Weihnachtsgeschenke kaufen kann oder sich auf die Feiertage einstimmen kann. Im Dezember haben beispielsweise der Weihnachtsmarkt in Kempten, der Christkindlesmarkt in Memmingen, die Hafenweihnacht in Lindau oder der Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang geöffnet.

Die Termine für die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu finden Sie auch in unserer Karte:

Lichterweg in Friesenried

In der Ostallgäuer Gemeinde Friesenried bei Kaufbeuren gibt es auch dieses Jahr wieder den Lichterweg. Ab 1. Dezember säumen fünf Wochen lang Lichter den 650 Meter langen Radweg von Friesenried in Richtung Salenwang. Freiwillige und Kinder, die sich aktuell in den Unikliniken Ulm und Augsburg in Behandlung befinden, haben die sogenannten „Glückslichter“ zusammengebaut und dekoriert, die man entlang des Wegs findet.

Essen und Getränke müssen Besucherinnen und Besucher selbst mitbringen. Es gibt Bänke, auf denen man rasten kann. Der Besuch des barrierefreien Wegs ist kostenlos, wer etwas spenden möchte, findet am Raststadel zwei Spendenkassen vor. Eine für die Aktion „Sternstunden“, mit der der BR Kindern hilft, und eine für den Förderkreis krebskranker Kinder im Allgäu.

Auch dieses Jahr wird der Radweg zwischen Friesenried und Salenwang wieder beleuchtet. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

Klausen- und Bärbeletreiben im Allgäu

Im Allgäu sind die Klausen und Bärbele wieder los. Am Barbaratag am 4. Dezember finden traditionell die Bärbeletreiben in der Region statt. Am 5. Dezember sowie am Nikolaustag, dem 6. Dezember, folgen dann die Klausentreiben. Eine Übersicht über die Termine im Allgäu finden Sie hier.

In der Vorweihnachtszeit treiben die Klausen und Bärbele im Allgäu ihr Unwesen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Oberstaufener Winterzauber

Während der Weihnachtsferien findet wieder der Oberstaufener Winterzauber statt. Von 27. Dezember bis 6. Januar gibt es in der Oberallgäuer Gemeinde verschiedene Aktionen und winterliche Veranstaltungen. Das ist das diesjährige Programm im Dezember:

Freitag, 27. Dezember, ab 16 Uhr: Eisskulpturen-Künstler im Oberstaufen Park

Freitag, 27. Dezember, ab 16 Uhr: Magische Seifenblasen-Show am Marienplatz

Freitag bis Montag, 27. bis 30. Dezember: Kulinarischer Wintermarkt am Marienplatz (täglich von 16 bis 21 Uhr geöffnet)

Freitag, 27. Dezember, ab 18 Uhr: Paul Clayton live am Marienplatz

Samstag, 28. Dezember, ab 17 Uhr: LED-Wings Walking-Act & Show am Marienplatz und im Oberstaufen Park

Samstag, 28. Dezember, ab 19 Uhr: Guten A-Band live am Marienplatz

Sonntag, 29. Dezember, ab 16 Uhr: Kinderchor „Notenhüpfer“ am Marienplatz

Montag, 30. Dezember, ab 16 Uhr: Winter-Zauber-Show am Marienplatz

Montag, 30. Dezember, ab 18 Uhr: Ralf Felle live am Marienplatz

Vom 3. bis 6. Januar gibt es dann noch einen Winter-Streetfood-Markt am Marienplatz mit zwei Märchenstunden am ersten Wochenende des neuen Jahres und einer Feuershow zum Abschluss des Winterzaubers.

Vierschanzentournee in Oberstdorf

Die Vierschanzentournee 2024/25 startet in Oberstdorf. Auch vier Schanzen in Deutschland und Österreich messen sich in der Zeit zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König wieder die besten Skispringer der Welt.

Das Auftaktspringen an der Schattenbergschanze am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember, ist bereits ausverkauft. Wer keine Tickets ergattert hat, kann das Skispringen im TV jedoch verfolgen. Der Zeitplan:

Samstag, 28. Dezember - Qualifikation

12 Uhr: Stadioneinlass

14 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 29. Dezember - Auftaktspringen

12 Uhr: Stadioneinlass

15 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: Erster Wertungsdurchgang

Danach: Finale und Siegerehrung

Ende Dezember steigt das Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2024/25 in Oberstdorf. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Rutschparty in Füssen

Das Jahresende wird in Füssen auch dieses Jahr wieder bei der Rutschparty gefeiert. Am Montag, 30. Dezember, ab 18 Uhr bis Mitternacht spielen verschiedene DJs auf dem Kaiser-Maximilian-Platz. Der Eintritt ist frei. Rund um den Siebensteinbrunnen wird getanzt und gefeiert. Es gibt eine Winterbar und Essensstände für die Besucherinnen und Besucher.

Am Abend vor Silvester feiern die Füssenerinnen und Füssener auf der Rutschparty. Foto: Werner Hacker (Archivbild)

Silvesterlauf in Kempten

Das letzte sportliche Highlight des Jahres steigt in Kempten: Beim Silvesterlauf am Dienstag, 31. Dezember, starten die Sportlerinnen und Sportler über fünf bzw. zehn Kilometer. Der Startschuss für beide Läufe fällt um 13.30 Uhr im Illerstadion in Kempten.

Der Silvesterlauf ist der erste Wertungslauf für den Laufsport-Saukel-Cup 2025. Seit diesem Jahr wird der Lauf erstmals vom Unternehmen „808projet“ aus Burgberg organisiert, das im Allgäu weitere große Sportevents wie die Grüntenstafette oder den Allgäu-Triathlon veranstaltet.

Der Silvesterlauf in Kempten ist eines der sportlichen Jahreshighlights im Allgäu. Foto: Dirk Klos (Archivbild)

Silvester-Fackellauf in Fischen

An Silvester veranstaltet der Skiclub Fischen auch in diesem Jahr wieder den traditionellen Fackellauf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen abends von verschiedenen Treffpunkten aus los zum Anger in Fischen, wo die Gruppen gegen 18.45 Uhr sternförmig eintreffen. Dort stimmt man sich gemeinsam bei einem gemütlichen Umtrunk auf die Silvesternacht ein. Die Teilnahme ist kostenlos, Fackeln gibt es an den jeweiligen Treffpunkten. Diese sind hier:

Langenwang Kindergarten - ab 17.45 Uhr

Unterthalhofen Kapelle - ab 17.50 Uhr

Oberthalhofen Feuerwehrhaus - ab 18.05 Uhr

Weiler Kapelle - ab 18.05 Uhr

Maderhalm - ab 18.15 Uhr

Berg Dorfbrunnen - ab 18.25 Uhr

Au Kapelle - ab 18.30 Uhr

