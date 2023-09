Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Ob Musik oder Sport, Cabaret oder Modellbau, am Wochenende ist im Allgäu für jeden Geschmack etwas dabei. Was am Wochenende geboten ist.

01.09.2023 | Stand: 10:23 Uhr

Wer auf der Suche nach einem Konzert im Allgäu für das kommende Wochenende ist, wird gleich mehrmals fündig. Noch läuft das Sommer-Festival in Altusried, parallel dazu findet die Premiere des neuen Musicals im Festspielhaus in Füssen statt. Wer es kühler mag, ist mit einem Besuch des nächsten Testspiels des ESVK bestens beraten. Außerdem sind am Wochenende zum letzten Mal die Artisten des Circus Krone in Immenstadt zu sehen und die Eisenbahnfreunde in Pfronten begrüßen noch einmal in 2023 alle Interessierten.

Drei Auftritte beim Sommer-Festival in Altusried im Oberallgäu

Seit einer guten Woche läuft das Sommer-Festival in Altusried. Am letzten Veranstaltungswochenende finden auf der Freiluftbühne drei Auftritte statt. Den Anfang machen Santiano (das Konzert ist bereits seit langem ausverkauft) und am Samstag spielt Howard Carpendale. Am Abschlussabend laden Werner Schmidbauer & Martin Kälberer wieder einen Gast ein. Das Duo begrüßt den bayerischen Musiker und Kabarettisten Hannes Ringlstetter.

Freitag, 1. September 2023, um 19.30 Uhr: Santiano (ausverkauft)

Samstag, 2. September 2023, um 19.30 Uhr: Howard Carpendale

Sonntag, 3. September 2023, um 19.30 Uhr: Werner Schmidbauer & Martin Kälberer

Am vergangenen Sonntag sorgten Revolverheld für Stimmung. Beim Sommer-Festival in Altusried im Oberallgäu finden am Wochenende drei Auftritte statt. Bild: Martina Diemand

Volles Programm im Festspielhaus Füssen im Ostallgäu

Am Wochenende bietet das Festspielhaus Neuschwanstein einen ganzen Strauß an Veranstaltungen. Los geht es am Freitag, mit der Premiere des Musical "Dream King - Lebe deinen Traum". Gleich zwei Aufführungen des Musicals werden am Samstag geboten. Tags drauf lässt sich (bei gutem Wetter) der Tag ab elf Uhr beim Frühschoppen im Biergarten starten. Hier spielt der Musikverein Ronsberg auf, der Eintritt ist frei.

Um zwölf Uhr können Interessierte bei einer Bühnenführung hinter die Kulissen des Festspielhauseses blicken. Den letzten Programmpunkt bildet die vierte Aufführung von "Dream King - Lebe deinen Traum".

Freitag, 1. September 2023 20 Uhr: Musical "Dream King - Lebe deinen Traum"

Samstag, 2. September 2023 15 Uhr: Musical "Dream King - Lebe deinen Traum" 20 Uhr: Musical "Dream King - Lebe deinen Traum"

Sonntag, 3. September 2023 11 Uhr: Sonntags-Frühschoppen mit dem Musikverein Ronsberg 12 Uhr: Bühnenführung 15 Uhr: Musical "Dream King - Lebe deinen Traum"



Unter der Woche liefen im Festspielhaus Füssen noch die Proben für das neue Musical "Dream King". An diesem Wochenende können Besucherinnen und Besucher die ersten Aufführungen erleben. Bild: Benedikt Siegert

Cabaret con Carne in der Kulturwirtschaft in Kempten

Im Rahmen der "Allgäu Pride Week" in Kempten zeigen Kunstschaffende am Freitag eine Mischung aus Magie, Drag, Burlesque und Comedy in der Kulturwirtschaft in der Allgäuhalle. Das Programm ist in zwei Showblöcke geteilt, dazwischen erhalten die Gäste Einblicke in das Filmprojekt "Queer sind wir". Vor Ort können Gäste eine Stärkung kaufen.

Freitag, 1. September 2023: Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr

So sah es im vergangenen Jahr bei der Pride Parade durch Kaufbeuren aus. 2023 kommt die Pride Week auch nach Kempten. Bild: Harald Langer (Archivbild)

Die "Allgäu Pride Week" endet am Samstag, 2. September mit einem Demozug durch Kaufbeuren und einer anschließenden Kundgebung in der Kaiser-Max-Straße. Danach findet im Spitalhof in Kaufbeuren ab 14 Uhr das Pride-Festival statt. Es treten Conny, Lostboi Lino, Liser, DJ Catchee, Elena Rud und Anni Yu auf.

10. Eseltreffen im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg

In diesem Jahr findet das Eseltreffen im Bauernhaus-Museum Allgäu Oberschwaben Wolfegg schon am ersten Wochenende im September statt. Im Schauring sehen die Besucherinnen und Besucher die Esel und Maultiere, können die schönsten Fohlen wählen und das Gespann-Fahren verfolgen. Auf Familien mit Kindern wartet ein Programm rund um das Thema Esel.

Käse, Wurst, Kräuter und Gemüse verkaufen regionale Anbieter an beiden Tagen auf einem Bauernmarkt. An beiden Tagen öffnet das Museum zwischen 10 und 17 Uhr. Besichtigt werden können zudem die drei Dauerausstellungen und alle historischen Häuser.

Samstag, 2. September 2023: 10 bis 17 Uhr

Sonntag, 3. September 2023: 10 bis 17 Uhr

Am Samstag und Sonntag finden im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg das 10. Eseltreffen statt. Auf die Gäste wartet auch die Wahl der schönsten Fohlen. Bild: Wulf Pfeiffer, dpa (Symbolbild)

Circus Krone gastiert in Immenstadt im Oberallgäu

Nachdem der Münchener Circus Krone vergangene Woche in Memmingen zu Besuch war, schlägt die Zirkusfamilie ihre Zelte jetzt in Immenstadt im Oberallgäu auf. Die Premiere war am 31. August. Bis Sonntag, 3. September, stehen die Artistinnen und Artisten in Immenstadt in der Manege.

Noch bis Sonntag gastiert der Circus Krone in Immenstadt. Hier bauen Alexis Lacey-Krone (Sohn von Circusdirektor Martin Lacey Jr.) und Marcelo Michaels (rechts) das Zirkuszelt auf. Bild: Erik Perrey

Modellbau im Bahnhof Pfronten-Steinach im Ostallgäu

Am Sonntag kommen kleine und große Fans von Modellbahnen im Bahnhof Pfronten-Steinach zum letzten Mal in dieser Saison Jahr auf ihre Kosten: Von 10 bis 16 Uhr präsentieren die Modelleisenbahnfreunde Pfronten ihre unterschiedlichen Anlagen. Eine davon wird im Moment gebaut.

Alle Kinder ab acht Jahren, die Lust aufs Basteln bekommen haben, können unter Anleitung ein Modellhaus (Modellbahn Spur H0) bauen (Unkostenbeitrag: 5 Euro).

Samstag, 2. September 2023: 10 bis 16 Uhr

Sonntag, 3. September 2023: 10 bis 16 Uhr

Am Sonntag öffnet die Modellbahnausstellungen der Modelleisenbahnfreunde Pfronten im Bahnhof Pfronten-Steinach in diesem Jahr zum letzten Mal. Bild: Erwin Kargus (Archivbild)

Zwei Testspiele für den ESV Kaufbeuren in 72 Stunden

Eine Woche nach dem Testspiel des ESVK gegen Bietigheim wartet mit den Pioneers Vorarlberg in der Vorarlberghalle der nächste Gegner. Schon zwei Tage später, am Sonntag, begrüßt der ESVK zuhause in der Energie Schwaben Arena die Starbulls Rosenheim.

Freitag, 1. September 2023: 19.30 Uhr (Vorarlberghalle, Feldkirch, Österreich)

Sonntag, 3. September 2023: 19.30 Uhr (Energie Schwaben Arena, Kaufbeuren)