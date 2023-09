Das ist am kommenden Wochenende im Allgäu los

Aktuell finden überall im Allgäu Viehscheide statt. Doch auch sonst ist am Wochenende viel los in der Region. Die Veranstaltungstipps der Redaktion.

20.09.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Das Allgäu steckt mitten in der Viehscheid-Saison. Auch an diesem Wochenende wird wieder in mehreren Orten die Rückkehr der Jungrinder von den Alpen ins Tal gefeiert. Doch auch abseits der Viehscheide kann man an diesem Wochenende viel im Allgäu unternehmen.

Wen es am ersten meterologischen Herbstwochenende nach draußen zieht, kann beispielsweise eine Veranstaltung der Burgentage Allgäu-Außerfern besuchen.

Wer lieber drinnen bleibt, kann an einem der beiden Festivals für klassische Musik an diesem Wochenende teilnehmen. Die Veranstaltungstipps zum Wochenende im Überblick:

Fünf Viehscheide in der Region

Burgentage Allgäu-Außerfern

Lange Nacht der Feuerwehr

Classix Kempten

Cura Sui-Yogafestival in Irsee

Fünf Viehscheide in der Region

Es sind aktuell die traditionellen Veranstaltungs-Highlights im Allgäu: die Viehscheide. Auch an diesem Wochenende gibt es wieder mehrere in der Region. Zwischen Freitag, 22. September, und Sonntag, 24. September, stehen in insgesamt fünf Orten Alpabtriebe an:

Thalkirchdorf

Oy-Mittelberg

Missen-Wilhams

Obermaiselstein

Älplerletze am Hahnenkamm

Bis wann im Allgäu noch Viehscheide stattfinden und welche Orte in den nächsten Tagen noch folgen, lesen Sie hier.

Burgentage Allgäu-Außerfern

Am Sonntag, 24. September, enden die Burgentage Allgäu-Außerfern mit einer Abschlussfeier auf der Burg Ehrenberg. Seit dem 10. September fanden im Rahmen der Burgtage etliche Veranstaltungen rund um die verschiedenen Burgen in der Region statt. Auch am abschließenden Wochenende sind noch viele Aktionen geplant. Am Samstag, 23. September, tritt beispielsweise die Scotsrockband "Phoenexx" mit ihren Dudelsäcken auf der Burg Hohenfreyberg bei Eisenberg auf. Der Eintritt ist kostenlos. Zum Ende der Burgentage gibt es an Sonntag, 24. September, von 11 bis 16 Uhr eine Abschlussfeier auf der Burg Ehrenberg. Dabei wird die offizielle Eröffnung der Kernburg gefeiert, die wegen Ausgrabungen zuletzt geschlossen war.

Burgruine Ehrenberg von oben, mit Highline 179 Hängebrücke. Bild: Benedikt Siegert

Lange Nacht der Feuerwehr

Bayernweit findet am Samstag, 23. September, die Lange Nacht der Feuerwehr statt. Auch im Allgäu beteiligen sich viele Feuerwehren an der Aktion und bieten ein Programm an. Dazu gehören unter anderem die Feuerwehren in Füssen, Kempten, Sonthofen, Bad Wörishofen und Immenstadt. Eine genaue Übersicht, welche Freiwilligen Feuerwehren im Allgäu mitmachen, finden Sie hier.

Die meisten Feuerwehrhäuser nutzen die Gelegenheit für einen Tag der offenen Tür mit Informationen für Interessierte und häufig auch leiblicher Verpflegung. Genaue Informationen zu den jeweiligen Aktionen finden Sie auf den Websites der jeweiligen Feuerwehren. Die lange Nacht der Feuerwehr ist Teil einer Aktionswoche, die noch bis zum 1. Oktober geht.

Bei der langen Nacht der Feuerwehr am 23. September führen viele Feuerwehren auch ihre Einsatzfahrzeuge vor. Bild: Olaf Winkler (Symbolbild)

Classix Kempten und Festival der Nationen

Fans der klassischen Musik kommen an diesem Wochenende sogar doppelt auf ihre Kosten. Im Rahmen des 18. Internationalen Festivals der Kammermusik in Kempten, den Classix Kempten, findet am Samstag, 23. September, ein Bigband-Konzert des Vintage Jazz Orchestras statt. Los geht es um 19.30 Uhr, Karten kosten zwischen 27 und 39 Euro.

Außerdem startet am Freitag, 22. September, das Festival der Nationen in Bad Wörishofen unter dem Motto "Stars und junge Weltelite". Das Festival läuft noch bis zum 1. Oktober, an diesem Wochenende sind folgende Konzerte geplant:

Freitag, 22.09.2023, 19:30 Uhr: Eröffnungskonzert mit Janine Jansen

Samstag, 23.09.2023, 20:00 Uhr: Igor Levit & Next Generation

Sonntag, 24.09.2023, 9 bis 17 Uhr: Musikfest "Klassik für alle"

Sonntag, 24.09.2023,19:30 Uhr: Jan Lisiecki spielt Chopin

Die Konzerte finden im Kursaal statt, Karten kosten zwischen 79 und 89 Euro.

Cura Sui-Yogafestival in Irsee

Veranstaltet von der Schwabenakademie findet zwischen Freitag, 22. September, und Sonntag, 24. September, das Cura Sui-Yogafestival in den Räumen des Klosters Irsee statt. Unter anderem werden Meditationen, Konzerte mit spiritueller Musik, Vorträge und ein Basar angeboten. Der Eintritt variiert je nach Länge und Art des Aufenthaltes. Laut Veranstaltern ist das Festival auch für Anfänger geeignet.