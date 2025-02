Diese 5 Veranstaltungen im Allgäu am Wochenende drehen sich nicht um den Fasching

Veranstaltungen gibt es heute am Freitag (28.2.2025) und am Wochenende im Allgäu zu Hauf: Angefangen vom Comets-Faschingsball in Kempten, bis hin zu zahlreichen Umzügen am Wochenende - unter anderem der große Gaudiwurm in Marktoberdorf.

Wer mit dem närrischen Treiben nichts zu tun haben möchte, hat aber doch einige Gelegenheiten, am Wochenende im Allgäu etwas zu erleben. Unsere 5 Veranstaltungstipps für Faschingsmuffel im Allgäu - weit weg von Helau und Alaaf.

Veranstaltungen am Wochenende im Allgäu - abseits von Faschingsfeten

Spurensuche in der Natur

Eisschwimmkurs im Alpsee

Packende Eishockey-Spiele in Kaufbeuren und Memmingen

Wissenswertes über die Sterne

Krimidinner in Blaichach

Was uns die Natur zeigt

Eins werden mit der Natur – das können große und kleine Ermittler am Freitagnachmittag in Oy-Mittelberg. Ab 14 Uhr gibt es im Primavera Naturparadies eine Spurensuche in der Natur. Gezeigt werden soll großen und kleinen Gästen (ab 6 Jahren) etwa, wie man Bäume anhand von Blättern und Knospen erkennen kann, welche Tiere auf Wiesen ihre Spuren hinterlassen haben oder welcher Vogel eine Feder verloren hat. Die Teilnahme kostet drei Euro, eine Anmeldung vorab ist nötig.

Eisschwimmkurs am Alpsee

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein Bad im Alpsee nehmen? Sicher nicht jedermanns Sache. Aber: Es soll das Immunsystem „stählen“ und die „mentale Stärke auf ein nie dagewesenes Level“ hieven. Einen solchen Eisschwimmkurs gibt es am Freitag um 14 Uhr am Großen Alpsee in Immenstadt. Paul Bieber, mehrfacher Rekordhalter im Eisschwimmen und amtierender Weltmeister im Winterschwimmen, begleitet die Teilnehmer. Der Kurs findet nur statt, wenn sich fünf Teilnehmer gemeldet haben.

Paul Bieber ist bekannter Eisschwimmer, jetzt gibt er sein Wissen weiter. Foto: Benjamin Liss

Indianer-Duell und Kampf um den Klassenerhalt im Eishockey

Eishockey biegt in diesen Tagen auf die Zielgerade ein und am Sonntag finden sowohl in Kaufbeuren als auch in Memmingen wichtige Spiele statt.. Der ESVK trifft ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena auf die Wölfe Freiburg. Je nach Ausgang der Spiele jetzt am Freitagabend kann dieses Duell dann darüber entscheiden, ob Kaufbeuren in die Abstiegsrunde muss oder in den kommenden Wochen doch noch um die Meisterschaft spielt. In der Memminger Alpha-Cooling-Arena kommt es am Sonntag ab 18 Uhr zum Treffen der Indians: Memmingen spielt in den Play-offs dann gegen Hannover.

Ein Blick in den Himmel

Die Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren bietet am Freitag ab 19.30 Uhr eine „Orientierung am Sternhimmel“ an. Bei klarem Himmel lassen sich dabei Veranstalterangaben zufolge „prägnante Konstellationen“ entdecken. Den Teilnehmern werde beigebracht, zu Sternbildern zu navigieren. Der Unkostenbeitrag liegt bei acht Euro (Kinder: 4 Euro).

Krimidinner in Blaichach

„Exquisite Gerichte“ und ein kniffliges Krimi-Theaterstück. Das will das Steakhouse „Zur Schießstätte“ am Samstagabend ab 19 Uhr bieten. Wer löst den Mordfall beim Krimidinner in Blaichach? Worum geht es? In der Nacht des Blutmonds wird in Oberlettenbach Siri Mandala mit einem Stich ins Herz getötet. Die Tatwaffe ist ein Kreuzdolch, der offenbar auf dem Flohmarkt geklaut wurde. Eine Rolle spielt auch ein zwielichtiger Apotheker, bei dem das Opfer arbeitete. Wegen seiner Salben und Tinkturen galt das Opfer ohnehin als Hexe. Schnell stellt sich heraus: Alle Verdächtigen haben irgendwie ziemlich gute Alibis.