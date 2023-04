Das können Sie am langen Wochenende im Allgäu unternehmen

Go to Gö, Jazzfrühling und Maifeste: Am langen Wochenende finden im Allgäu einige Großveranstaltungen statt. Wir verraten, was sonst noch los ist in der Region.

25.04.2023 | Stand: 16:50 Uhr

Dieses Wochenende hat es in sich. Und das nicht nur, weil es durch den Feiertag am 1. Mai um einen Tag verlängert wird. Denn im Allgäu starten mit dem Kemptener Jazzfrühling und dem Go to Gö gleich zwei Großveranstaltungen. Dazu kommen noch mehr musikalische Highlights wie ein Warm-Up-Konzert des Elektro-Musikers "Schiller" oder ein Tanz in den Mai mit Pop- und R&B-Sängerin Judith Hill in Memmingen. Am Montag werden dann im Allgäu wieder überall Maibäume aufgestellt. Die Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion im Überblick:

Go to Gö 2023 in Görisried

Am Freitag, 28. April startet nach drei Jahren Corona-Pause wieder das Go to Gö-Festival in Görisried. Gefeiert wird an diesem Wochenende (28. und 29. April) sowie am kommenden Samstag, 6. Mai. Das Lineup für das Festival ist bunt gemischt. Während am Samstag, 28. April der "Heimatrock" im Fokus steht, geht es am Samstag dann "Grenzenlos" weiter. Am ersten Wochenende werden unter anderem Künstler wie Josh ("Cordula Grün", "Expresso & Tschianti"), LaBrassBanda und 257ers ("Holz") auf der Bühne stehen. Tickets für das Go to Gö gibt es ausschließlich an der Abendkasse zu kaufen. Diese öffnet an allen Abenden um 19 Uhr. Je nach Abend kosten die Karten zwischen 23 und 27 Euro.

Kemptener Jazzfrühling

Mit dem Kemptener Jazzfrühling startet an diesem Wochenende ein weiteres Festival-Highlight im Allgäu. Von Samstag, 29. April, bis Samstag, 6. Mai, können Besucherinnen und Besucher über 50 Konzerte in unterschiedlichen Kemptener Spielstätten besuchen. Eröffnet wird das Festival am Samstag, 29. April um 12 Uhr mit einem Open-Air-Konzert des Landes-Jugendjazzorchesters. Gleichzeitig wird die „Express Brass Band“, ein Musiker-Kollektiv aus München, durch die Innenstadt ziehen.

Am Abend des Auftakttages gibt es mit dem Auftritt der Londoner Band Seed gleich eines der Festival-Highlights zu sehen (20 Uhr, Stadttheater). Weiter geht es am Sonntag, 30. April mit insgesamt sieben Veranstaltungen. Die Kartenpreise für den Jazzfrühling variieren je nach Veranstaltung und können online, in der Big Box oder beim AZ-Service-Center gekauft werden.

Seed aus London spielt am Eröffnungsabend im Stadttheater Kempten. Bild: Keziah Quarcoo

Schiller Warm-Up in der Big Box

Zum Start ihrer großen Arena-Tour durch Deutschland und die Schweiz tritt der erfolgreiche Elektro-Künstler Christopher von Deylen alias "Schiller" am Montag, 1. Mai mit einer "Warm-Up"-Show in der Kemptener Big Box auf. Mit dabei hat er sein neues Album "Illuminate", das anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums erschien. Das Konzert beginnt un 20 Uhr, Tickets kosten zwischen 41,90 Euro und 66,90 Euro.

Der Musiker und Schiller-Gründer Christopher von Deylen tritt am Montag, 1. Mai mit einer Warm-Up-Show in der Kemptener Big-Box auf. Bild: Daniel Bockwoldt

Kräuter- und Töpfermarkt in Weiler

Wer das Wochenende gerne an der frischen Luft verbringen möchte und dabei vielleicht noch etwas stöbern will, kann am Sonntag, 30. April nach Weiler kommen. Dort findet zwischen 10 und 17 Uhr ein Kräuter- und Töpfermarkt statt, auf dem zahlreiche Händler unter anderem Kräuterpflanzen, Keramiktöpfe und Gartenstecker anbieten. Der Markt findet rund um das Rathaus, auf dem Kirchplatz und im angrenzenden Park statt. Neben den Waren werden auch mehrere Vorträge und Führungen angeboten.

Tanz in den Mai mit Judith Hill

In den Mai tanzen kann man am Sonntagabend, 30. April zum Beispiel in Memmingen beim Konzert der Pop- und R&B-Sängerin Judith Hill. Die Sängerin, die schon mit Michael Jackson und Prince zusammengearbeitet hat, tritt um 20 Uhr im Kaminwerk auf. Karten kosten 34,55 Euro.

Andere Partys zum Tanz in den Mai gibt es zum Beispiel am Campingplatz Bannwaldsee in Schwangau (Start um 19.30 Uhr, Eintritt frei) oder in Lindau im Club Vaudeville mit der Band Fättes Blech (Start um 19 Uhr, Eintritt 25,96 Euro).

Die Pop- und R&B-Sängerin Judith Hill spielt am Sonntag, 30. April ein Konzert im Kaminwerk in Memmingen. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Maifeste und Maibaumaufstellen im Allgäu

Am Montag, 1. Mai werden traditionell überall im Allgäu Maibäume aufgestellt. In vielen Orten findet dazu ein Maifest mit Musik und Verpflegung statt. Dorffeste anlässlich des Maibaumaufstellens finden zum Beispiel in Oberstaufen, Immenstadt, Fischen, Sonthofen und Lindenberg statt.

Ob das Wetter am langen Wochenende auch mitspielt, erfahren Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.