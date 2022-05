Noch nichts vor am Wochenende? Das sind die Veranstaltungstipps unserer Redaktion

Märkte, Feste, verkaufsoffener Sonntag: Was ist am Wochenende im Allgäu los? In diesem Artikel stellen wir fünf ausgewählte Veranstaltungstipps vor.

04.05.2022 | Stand: 12:50 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden am Muttertags-Wochenende viele Märkte und Veranstaltungen statt. In diesem Artikel stellen wir fünf ausgewählte Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Tag der offenen Tür bei der Mediengruppe Allgäuer Zeitung in Kempten am Samstag, 7. Mai

Die Allgäuer Zeitung öffnet am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr die Tore des Medienzentrums in der Heisinger Straße in Kempten für Besucherinnen und Besucher. Bei dem Familientag können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Mediengruppe werfen und herausfinden, wie zum Beispiel eine Radiosendung oder Nachrichten gemacht werden. Außerdem wird beim Tag der offenen Tür das neue Design der Allgäuer Zeitung vorgestellt und eine Erstausgabe live auf der großen Druckmaschine gedruckt.

Daneben gibt es Vorträge und Diskussionen, Konzerte, eine Reisemesse sowie Job-Lounge und einen Spiel- und Spaßbereich auf 2000 Quadratmetern für Kinder. Weitere Infos zum Programm und alles Wichtige für die Anreise zum Tag der offenen Tür bei der Mediengruppe Allgäuer Zeitung lesen Sie hier.

Erstes Street Food Festival in Buchloe von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai

Am Wochenende findet in Buchloe erstmals ein Street Food Festival statt. Von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, stehen auf dem Schrannenplatz 15 Food Trucks, die Essen aus aller Welt anbieten. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Bunjee-Trampolin. Auf einer Bühne werden verschiedene Musikerinnen und Musiker spielen. Der Eingang zum Street Food Festival in Buchloe ist auf der Westseite des Schrannenplatzes über die kleine Brücke an der Gennach.

Memmingen blüht am Samstag, 7. Mai 2022

In der Innenstadt von Memmingen findet am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 18 Uhr der Einkaufs- und Familientag "Memmingen blüht" statt. Das Hauptgeschehen spielt sich auf dem Schrannenplatz, Wein- und Rossmarkt, der Marktplatz und der Hallhof ab. Bei "Memmingen blüht" am Wochenende gibt es unter anderem verschiedene Märkte, eine Autoschau, ein Frühlingsfest mit Tanzshows, Mitmachaktionen und Workshops, den Umzug „Geleit der Blumenkönigin“ und eine Krönungszeremonie.

Künstlermarkt in Kaufbeuren am Sonntag, 8. Mai

Beim Künstlermarkt und verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai in der Kaufbeurer Altstadt präsentieren von 11 bis 17 Uhr 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter ihre Angebote. Es gibt selbstgemachte Deko aus verschiedenen Materialien oder Accessoires wie Ohrstecker oder Taschen und Geldbeutel. Daneben verkaufen Direktvermarkter regionale und saisonale Lebensmittel.

Auf der Bühne in der Kaiser-Max-Straße und am Obstmarkt spielen Musikerinnen und Musiker. Außerdem gibt es Kinderschminken und eine Kindereisenbahn. Und von 13 bis 17 Uhr haben die Einzelhändler in der Altstadt von Kaufbeuren ihre Geschäfte geöffnet.

In Kaufbeuren ist am 8. Mai ein Künstlermarkt und verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt. Bild: Harald Langer (Symbolbild)

Maifest im Skywalk Allgäu am Sonntag, 8. Mai

Am Sonntag, 8. Mai, findet im Skywalk Allgäu in Scheidegg von 10 bis 18 Uhr das Maifest statt. Die Idee: Väter und Kinder kommen zum Maifest, damit sich die Mütter an Muttertag mal einen Tag freinehmen können - Mütter sind aber auch willkommen.

Beim Maifest gibt es Weißwurst-Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung, "Hau den Lukas!" und Bastelaktionen. Außerdem erhalten alle Besucherinnen und Besucher beim Eintritt ein farbiges Textilband, das sie an den Maibaum im Wald hängen können. Wenn sie sich dabei etwas wünschen, soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Es gelten die regulären Eintrittspreise.

