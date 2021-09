Alle Feste abgesagt: Viehscheid 2021 im Allgäu fällt aus

Der Viehscheid 2021 im Allgäu fällt aus. Zwar kommen im September Hirten und Kühe von den Alpen - die üblichen Feste sind inzwischen aber alle abgesagt.

Der Viehscheid gehört im Allgäu zu den Höhepunkten im Kalender. Oberstdorf, Bad Hindelang, Pfronten, Obermaiselstein oder Gunzesried: An zahlreichen Orten kommen regelmäßig im September die Hirten von den Alphütten mit festlich geschmückten Rindern und Schumpen ins Tal zurück. Auch 2021 hätte das so sein sollen.

Kleine, aber wichtige sprachliche Feinheit: Im Allgäu wird nicht von Almen, sondern von Alpen gesprochen. Statt Viehscheid kann in der Region zwischen Nebelhorn und Schloss Neuschwanstein also auch vom Alpabtrieb gesprochen werden, das Wort "Almabtrieb" hören Allgäuer Traditionalisten jedoch nicht so gerne. In Oberbayern ist es dagegen genau anders herum.

Abgesagt: Die Viehscheid-Termine im Allgäu finden 2021 nicht statt

Doch viel wichtiger ist 2021 die Frage, ob der Viehscheid im Allgäu wegen der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden kann. Gibt es die Termine oder doch eher Absagen? Die Antwort ist für Viehscheid-Fans traurig: Alle großen Viehscheid-Feiern sind gestrichen. Zuletzt wurden auch die Viehscheid-Feste in Haldenwang und Bolsterlang abgesagt.

Viehscheid bedeutet ursprünglich, dass das Vieh vom Berg geschieden wird, also in den Stall im Tal zurückkehrt. Das wird es natürlich auch 2021. Die Alpsaison wurde schließlich nicht abgesagt. Im Mai wurden 30.000 Jungrinder auf insgesamt 701 Alpen im Allgäu getrieben. Dort verbrachten sie den Sommer über, ehe sie im September Abschied vom Gebirge nehmen.

Viehscheide im herkömmlichen Sinne wird es also sicher geben. Nämlich dann, wenn die Bauern das ankommende Vieh im Tal abholen. Fraglich war indes, ob sie das heimlich, still und leise tun müssen wie beim Viehscheid 2020 oder ob die Rückkehr der Tiere gebührend gefeiert werden kann.

Inzwischen steht fest: Die Viehscheid-Feste 2021 im Allgäu fallen erneut der Corona-Pandemie zum Opfer. Einheimische wie Urlauber hofften einerseits zwar, dass sie stattfinden, andererseits hatten sie auch im Hinterkopf, dass Groß-Veranstaltungen wie das Münchner Oktoberfest und die Allgäuer Festwoche 2021 abgesagt worden waren. Und so gab es auch schon sehr früh die erste Viehscheid-Absage im Allgäu: Der Alpabtrieb in Nesselwang entfällt 2021, wie im Mai bekannt gegeben wurde. Inzwischen haben die meisten anderen Orte nachgezogen und ihre Abtriebe ebenfalls abgesagt, so zuletzt auch Gunzesried, Bolsterlang und Haldenwang.

Die Termine für die Viehscheide 2021 im Allgäu - und die bereits vorliegenden Absagen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), Stand 7. September 2021:

