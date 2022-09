Viehscheid-Endspurt im Allgäu: Diese Viehscheide können Sie heute und morgen besuchen

Viehscheid-Zeit im Allgäu: Der Großteil der Schumpen ist schon im Tal. Doch eine Handvoll Viehscheide können Sie an diesem Wochenende noch besuchen.

Viehscheid-Endspurt im Allgäu. Noch drei Viehscheide stehen an diesem Wochenende an, auch die Älplerletz auf dem Fellhorn können Urlauber und Einheimische besuchen.

Diese Viehscheide stehen in 2022 im Allgäu und im Tannheimer Tal noch an

Ohne Festzelt und ohne Programm findet in diesem Jahr der Viehscheid in Obermaiselstein statt. Er zählt zu den größten Viehscheiden im Allgäu. 1400 Tiere von 12 Alpen machen sich im Morgengrauen auf den Weg. In der Regel kommen die ersten Hirten mit ihren Herden um 9 Uhr in Obermaiselstein an. Die Rinder werden diesmal nicht am zentralen Scheidplatz in Obermaiselstein gesammelt und dort von ihren Besitzern abgeholt. Stattdessen werden die Tiere aufgeteilt und an mehreren Orten in Obermaiselstein "geschieden".

Ein eher kleinerer Alpabtrieb ist der Viehscheid Haldenwang. Beim Viehscheid in Haldenwang (Oberallgäu) werden am Samstag, 24. September, etwa 100 Rinder von der Alpe Berg ins Tal durch den Ort getrieben.

Das gibt's auch nicht überall: Beim Viehscheid in Haslach bei Oy-Mittelberg (Oberallgäu) werden die Rinder direkt durchs Festzelt getrieben - vorbei an den Zuschauern.

Das Älperletze auf dem Fellhorn bei Oberstdorf folgt traditionell nach den Viehscheiden im Allgäu, Kleinwalsertal und Tannheimer Tal. Als Älperletze wird das letzte gemeinsame Essen der Hirten und Älpler zum Abschied des Bergsommers bezeichnet. Es findet in 2022 am 25. September statt.

Einen haben wir noch: Der Viehscheid Memhölz bei Waltenhofen beendet am 3. Oktober 2022 die Saison der Alpabtriebe. Dieser Viehscheid ist besonders bei Familien beliebt. Der letzte Allgäuer Viehscheid findet traditionell in Apfeltrang statt. Hier kommen am 2. Oktober rund 40 Rinder ins Tal.

