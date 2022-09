Heute großer Viehscheid in Oberstaufen - Das sind die Viehscheid-Termine 2022 im Allgäu

Mit dem Viehscheid in Oberstaufen startet heute im Allgäu die Viehscheid-Saison 22: Wann finden der Alpabtrieb in Oberstdorf, Bad Hindelang oder Pfronten statt?

09.09.2022 | Stand: 06:40 Uhr

Viehscheid-Termine 2022 im Allgäu: Egal ob Oberstdorf, Bad Hindeland, Gunzesried, Obermaiselstein oder Pfronten - viele Einheimischen und Touristen sehnen sich danach, dass der Alpabtrieb 2022 im Allgäu trotz Corona wieder ganz normal stattfinden kann. In den beiden Vorjahren waren die Viehscheid-Feste im Allgäu reihenweise wegen Corona abgesagt worden.

Viehscheid im Allgäu: Große Feste in Oberstaufen, Oberstdorf, Bad Hindelang und Pfronten

Im Allgäu hat der Viehscheid - der anderenorts Almabtrieb heißt - eine besondere Tradition. Der Name stammt daher, dass das Vieh nach dem Alpsommer von den Alpen geschieden wird. Das heißt: Es wird wieder an seine jeweiligen Bauern übergeben.

Wenn das Vieh nach dem Alpsommer von den Allgäuer Bergwiesen scheidet, wird seine Ankunft in den Talorten sehnlich erwartet. In 32 Gemeinden im Allgäu sowie bei unseren österreichischen Nachbarn im Kleinwalsertal und im Tannheimer Tal finden traditionell Viehscheide statt. Insgesamt kommen knapp 28.000 Jungrinder - Schumpen genannt - nach ihrer "Sommerfrische" auf den Alpen zurück ins Tal. Dazu kommen rund 2.500 Milchkühe, 300 Pferde, 250 Schafe, 200 Ziegen und 570 Schweine.

Entsprechend laufen in den Gemeinden auch schon die Vorbereitungen - je nachdem, wie groß der Almabtrieb vor Ort gefeiert sind. Mancherorts läuft der Viehscheid eher klein und familiär ab, anderenorts wird rund um das Ereignis tagelang mit Musik und Festzelt gefeiert. (Lesen Sie auch: Hier erzählt ein Hirte, wieso der Viehscheid jedes Mal etwas Besonderes ist.)

Beim Viehscheid im Allgäu läuft ein Kranzrind vorweg

Meist läuft bei einem Viehscheid ganz vorne ein festlich geschmücktes Kranzrind mit. Das zeigt an, dass es ein erfolgreicher Sommer auf der Alpe (in Oberbayern Alm genannt) war und alle Tiere wohlbehalten den Weg zurück ins Tal antreten - also keines den Sommer über am Berg verunglückt ist.

Viehscheid-Termine 2022 im Allgäu: Diese Alpabtriebe sollen stattfinden

Viehscheid in Bad Hindelang (Oberallgäu): Samstag, 10. September 2022

Viehscheid Balderschwang (Oberallgäu): Freitag, 16. September 2022

Viehscheid Obermaiselstein (Oberallgäu): Samstag, 24. September 2022





(Oberallgäu): Samstag, 24. September 2022 Viehscheid Haldenwang (Oberallgäu): Samstag, 24. September 2022

Viehscheid Memhölz bei Waltenhofen (Oberallgäu): Montag, 3. Oktober 2022

Diese Viehscheid-Termine 2022 sind abgesagt

Die aktuellen Viehscheid-Termine verbinden viele Menschen mit einem Kurzurlaub im Allgäu - angesichts Corona-Situation und Flughafen-Chaos dürfte das 2022 erst Recht der Fall sein. Hotelerie und Gastgewerbe sind entsprechend darauf eingestellt. Bei der Suche nach freien Zimmern und Betten helfen die Touristenbüros und Gemeinden weiter. Dort gibt es auch ergänzende Informationen zu Anfahrt und Parken rund um den Viehscheid. Vielerorts wird dazu geraten, außerhalb zu parken. Oder noch besser: Mit dem Rad oder Bus und Bahn anzureisen. Die beiden letztgenannten Optionen empfehlen sich vor allem, wenn man danach noch auf eine Maß Bier ins Festzelt schauen will.