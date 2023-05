Viehscheid Schöllang: Diese Nachricht dürfte Einheimische und Urlauber freuen

Der Viehscheid in Schöllang im Oberallgäu soll 2023 wieder statt finden. Der Termin steht bereits. Im Vorjahr gab es keinen offiziellen Viehscheid.

Viehscheid 2023 in Schöllang: Der Termin für den Alpabtrieb in dem Ortsteil von Oberstdorf steht fest. Am Dienstag, 12. September 2023, kommen die Hirtinnen und Hirten mit den Tieren ins Tal zurück. Das teilte Oberstdorf Tourismus auf Anfrage unserer Redaktion mit. Im Vorjahr hatte es aus organisatorischen Gründen keinen offiziellen Viehscheid in Schöllang gegeben.

Steckbrief: Viehscheid Schöllang

Ort: 87561 Obertsdorf-Schöllang

Termin: Samstag, 12. September, 2023

Uhrzeit: Noch nicht bekannt

Viescheidplatz: Am südlichen Ortseingang der Gemeinde

Besonderheiten: Der Viehscheid in Schöllang ist nicht ganz so groß wie der in Oberstdorf. Aber dennoch sehr reiztvoll und beliebt.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Schöllang?

Hier finden Sie die Bus- und Bahnfahrpläne für das südliche Oberallgäu. In der Regel ist die Kreisstraße zwischen Oberstdorf und Schöllang am Viehscheid-Tag vorübergehend gesperrt. Es ist deshalb ratsam, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus zum Scheidplatz in Schöllang zu kommen.

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Schöllang?

Der Viehscheid in Schöllang ist mit vier Alpen und über 700 Tieren kleiner als etwa die Alpabtriebe in Gunzesried oder Oberstdorf. Sein Flair wird dennoch von Einheimischen und Urlaubern sehr geschätzt. Umso größer war das Bedauern, als er im Vorjahr offiziell nicht stattfinden konnte. Wie das Rahmenprogramm 2023 beim Viehscheid in Schöllang aussieht, daraüber wollen die Organisatoren in den kommenden Wochen informieren. Einen Tag nach dem Viehscheid in Schöllang findet der Alpabtrieb in Oberstdorf statt. Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Viehscheiden 2023 im Allgäu und im Tannheimer Tal.

Alpabtrieb: Wo kann ich in Schöllang übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Schöllang, Oberstdorf oder Fischen übernachten. Freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe finden Sie auf der Website der Gemeinde Oberstdorf. Auskünfte gibt es auch bei der Tourist-Info Oberstdorf unter der Telefonnummer +49 (0) 8322/700-0 oder per E-Mail. Eine frühe Buchung empfiehlt sich. Rund um den Viehscheid ist der Andrang meist groß.

Welche Alpen sind beim Viehscheid in Schöllang mit dabei?

Beim Viehscheid in Schöllang kommen um die über 700 Tiere ins Tal. Folgende Alpen sind bei dem Alpabtrieb dabei:

Entschenalpe

Hintere Seealpe

Gutenalpe

Käseralpe

Den Sommer über haben Hirten und Tiere in den Bergen verbacht. Beim Alpabtrieb, außerhalb des Allgäus auch Almabtrieb genannt, kommen sie zurück. Die Rinder werden dann an ihre Besitzer übergeben und somit von den Älplern geschieden.