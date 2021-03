Viel mehr Motorradfahrer, aber weniger Unfälle

Zahl der neu zugelassenen Maschinen hat voriges Jahr stark zugenommen. Das liegt auch an der Pandemie. Heuer beginnt die Zweiradsaison ungewöhnlich früh.

01.03.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Sonniges Frühlingswetter lockt seit zwei Wochen auch die ersten Motorradfahrer raus – so früh im Jahr wie selten. „Empfehlen können wir das Biken aber noch nicht“, sagt Polizeipräsidiumssprecher Dominic Geißler. Vielfach seien Straßen noch nicht gereinigt, Schmutzreste und Splitt sind vor allem in Kurven gefährlich für Zweiradfahrer. Zudem könnten vor allem morgens und spätnachmittags an schattigen Stellen die Fahrbahnen glatt sein. Zudem, sagt Geißler, hätten die Reifen bei den doch noch relativ niedrigen Temperaturen keinen so guten Grip wie im Sommer.