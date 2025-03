Wie können Kinder und Jugendliche Fake-News entlarven? Wir kommen an Ihre Schule!

Wie nutzen Kinder und Jugendliche Nachrichten? Woher holen sie sich Informationen? Und können sie dabei seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden?

Einige Eltern tun sich schwer, ihre Kinder durch den Nachrichtendschungel im Internet zu begleiten. Spätestens sobald diese ein Smartphone nutzen, prasseln von vielen Seiten Informationen auf sie ein. Wie gehen Kinder und Jugendliche gut damit um? Das vermitteln ihnen Volontärinnen und Volontäre der Allgäuer Zeitung.

„Volo-Band der Demokratie“ - Nachwuchsjournalisten besuchen Schulen

Der Journalismus-Nachwuchs besucht Schulklassen und erklärt, wie Nachrichten entstehen, wie man falsche entlarvt und Informationen richtig einordnet. Außerdem geben sie Tipps, wie die Schülerinnen und Schüler reagieren können, wenn sie auf Hass und Hetze stoßen. Bei dem Projekt „Volo-Band der Demokratie“ arbeiten vier bayerische Zeitungshäuser eng zusammen: Neben der Allgäuer Zeitung sind die Augsburger Allgemeine, die Main-Post (Würzburg) und der Verlag Nürnberger Presse mit dabei.

„Gemeinsam wollen wir die Schulen unterstützen, Medienkompetenz zu fördern“, sagen Sascha Borowski und Markus Raffler, die Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung. „Fake-News zu entlarven und Quellen zu überprüfen, gehört aus unserer Sicht mittlerweile zur Grundausbildung. Das Werkzeug, wie das funktioniert, müssen wir schon den Kleinsten an die Hand geben.“

Volontäre sprechen mit Schülern über Fake-News und Hate-Speech

Knapp 60 Volontäre haben deswegen in Nürnberg gemeinsam Ideen für Unterrichtsstunden ausgearbeitet – unterstützt von Lehrkräften und Medienprofis. Ziel war es, einen lebendigen, interaktiven und praxisnahen Unterricht für die Grundschulklassen bis zur Oberstufe zu gestalten.

„Einige der Volontärinnen und Volontäre haben ihre eigene Schulzeit noch in frischer Erinnerung“, sagt Aimée Jajes, stellvertretende Redaktionsleiterin der Allgäuer Zeitung und in der Region Ansprechpartnerin für das Volo-Band. „Dadurch können sie sich gut in die Perspektive der Schüler hineinversetzen und auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren.“

„Volo-Band der Demokratie“ - Hier können sich Schulen bewerben

Sind Sie Lehrkraft und wollen gern eine Unterrichtsstunde bei unseren Volontären buchen? Dann wenden Sie sich bitte mit folgenden Informationen an redaktion@azv.de (Betreff: Volo-Band):

Um welche Jahrgangsstufe geht es?

Welcher Inhaltsschwerpunkt ist Ihnen besonders wichtig?

In welchem Zeitraum ist die Unterrichtsstunde denkbar?

Wie viele Kinder/Jugendliche besuchen die Klasse?