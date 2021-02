Marius Müller (30) möchte seinen Vater beerben und als CSU-Direktkandidat im Wahlkreis Oberallgäu kandidieren. Er hat eine Reihe von Konkurrenten.

06.02.2021 | Stand: 06:18 Uhr

Ein Sohn von Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller will seinen Vater beerben und in den Bundestag einziehen: Der 30-jährige Marius Müller möchte als CSU-Direktkandidat in den Wahlkampf einsteigen. Er würde im Bundestagswahlkreis Oberallgäu antreten. Gerd Müller hatte vor einigen Monaten überraschend angekündigt, sich aus der Bundespolitik zurückzuziehen und bei der Wahl im September nicht mehr zu kandidieren (wir berichteten). Neben Marius Müller gibt es mehrere weitere Frauen und Männer, die CSU-Direktkandidat werden möchten. Die Entscheidung fällt bei einer Delegierten-Versammlung im Frühjahr.