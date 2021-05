Walser Hotels dürfen ab 19. Mai öffnen, Allgäuer nicht

Hoteliers befürchen, dass Mitarbeiter ins benachbarte Vorarlberg oder nach Tirol abwandern. Die Allgäuer Gastgeber warnen: "Jetzt geht es um die Seele der Betriebe!".

02.05.2021 | Stand: 18:31 Uhr

Die Vorstellung ist schon merkwürdig: Wenn am 19. Mai in Vorarlberg und Tirol der Tourismus – wie angekündigt – anlaufen wird und die Übernachtungsbetriebe wieder Gäste empfangen dürfen, dann fahren Urlauber aus Deutschland quer durchs Oberallgäu, wo alle Hotels und Pensionen bis auf Weiteres zu sind. Im Kleinwalsertal, der zu Vorarlberg gehörenden österreichischen Exklave, dürfen die Deutschen dann ihren Urlaub verbringen. Unter Hygieneauflagen, aber sonst vergleichsweise normal. Voraussichtlich werden jenseits der Walserschanze, wo die Grenze verläuft, auch die Bergbahnen wieder fahren – während zwischen Bodensee und Füssener Land alle Seilbahnen still stehen.

Auszubildende schilder ihre Perspektivlosigkeit

„Jetzt geht es um die Seele der Betriebe“, heißt es in einem Aufruf des Zusammenschlusses „ Allgäu Top Hotels“, der 80 familiengeführte Häuser mit 5000 Mitarbeitern vertritt – darunter über 400 Auszubildende. Man habe größte Sorge, dass noch mehr Mitarbeiter abwandern, kündigen oder aufgeben, sagt Top-Hotels-Geschäftsführerin Sybille Wiedenmann im Gespräch mit unserer Zeitung. In einem kursierenden Video kommen in sehr emotionaler Weise junge Auszubildende zu Wort, die ihre Perspektivlosigkeit schildern. „Was würden Sie an meiner Stelle tun?, lautet das Motto der Kampagne der Auszubildenden. Gerichtet unter anderem auch an die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Die Frage, was sie denn nun machen sollen, hat auch Hotelier Andreas Eggensberger vom gleichnamigen Biohotel in Hopfen am See bei Füssen schon öfters von seinen Auszubildenden gehört. Was er ihnen geantwortet hat? Er wisse es auch nicht, sagt er ganz ehrlich. Doch es bleibe nichts anderes übrig, als geduldig und möglichst zuversichtlich zu bleiben. Doch die jungen Leute wollen nicht mehr nur zuwarten und sich von einem auf den anderen Monat vertrösten lassen, schildert Eggensberger. Auch gut ausgebildetes Fachpersonal habe schon gekündigt, sagt der Hotelier. Manche hätten sogar hingeschmissen, obwohl sie nichts anderes hatten. Vielleicht sei das so etwas wie ein emotionaler Befreiungsschlag, sagt Eggensberger: „Rational zu begründen ist das auf jeden Fall nicht.“

Man muss unter die Inzidenz von 100 kommen

Anna Maria Fäßler, Chefin des Fünf-Sterne-Hauses Sonnenalp im Oberallgäuer Ofterschwang, fordert die Öffnung der Betriebe im Allgäu zum 19. Mai – also wie in Österreich. Voraussetzung müsse sein, dass man unter eine Inzidenz von 100 kommt. Doch an einen Saisonbeginn noch im Mai glaubt in der Branche wohl niemand mehr. Überhaupt: Selbst wenn in der zweiten Maihälfte touristische Übernachtungen wieder möglich sein sollten, wäre das schwer zu bewerkstelligen. Man brauche eine gewisse Vorlaufzeit, sagt Hotelier Eggensberger. Das Personal muss da sein, damit der Betrieb anlaufen kann. Zudem gehe es darum, Corona-Testmöglichkeiten einzurichten, vielleicht auch das Personal zu schulen. Der Zusammenschluss „Allgäu Top Hotels“ hat zu einer „großen Gemeinschaftsaktion aller Beteiligten“ aufgerufen. Will heißen: Sämtliche Impf- und Testkapazitäten sollten genutzt werden, um ein erstes Etappenziel im Allgäu zu erreichen – eine Inzidenz von unter 100.

„Die Leute wollen eine Perspektive, sie wollen auf etwas hinarbeiten“, sagt auch Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH. Und Armin Hollweck, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands im Oberallgäu, schreibt an Söder: „Unsere Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Und weiter: „Österreich öffnet am 19. Mai – unsere Gäste buchen im Ausland.“

Es gibt keine Grenzkontrollen

Lesen Sie auch

Ausflüge erlaubt? Mal eben vom Allgäu nach Österreich? Diese Regeln muss man beachten

Gebucht wird beispielsweise im Kleinwalsertal. Denn bei der Fahrt aus dem Oberallgäu dorthin gibt es keine Probleme: keine Grenzkontrollen, keine Testpflicht für die Einreise. Beim Einchecken ins Hotel oder die Pension muss allerdings entweder ein gültiger Negativ-Test, eine Impfbescheinigung oder der Nachweis vorgelegt werden, dass man eine Covid-19-Infektion bereits hinter sich hat. Dann kann der Urlaub beginnen.

Man lege größten Wert auf Corona-Tests bei den Einheimischen und den Gästen, sagt der Kleinwalsertaler Bürgermeister Andi Haid. Dass im Kleinwalsertal am 19. Mai die Saison beginnt, im Allgäu aber nicht, könnte noch für allerhand Ärger sorgen. „In Oberstdorf bringt das einige Leute auf die Palme“, heißt es in Branchenkreisen. Der Kleinwalsertaler Bürgermeister Haid sagt: „Wir können nur um Verständnis bitten.“ Hintergrund: Als es für Vorarlberg – und auch für das Kleinwalsertal – im Herbst eine Reisewarnung des deutschen Auswärtigen Amtes gegeben hatte, forderten die beiden österreichischen Exklaven Jungholz und Kleinwalsertal eine Sonderlösung. „Wir fühlen uns dem Allgäuer Lebensraum zugehörig“, hatte Haid damals gesagt. Wenige Tage später war die Reisewarnung für die beiden Exklaven aufgehoben worden.