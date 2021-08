Auf dem Waltenbergerhaus bringt der Hubschrauber 5.000 Liter Bier

In einem ganz neuen Look präsentiert sich das Waltenbergerhaus seit ein paar Jahren. Das Hüttenleben funktioniert fast energieautark - doch es braucht den Heli.

11.08.2021 | Stand: 17:14 Uhr

Es ist der älteste Alpenvereins-Stützpunkt in den Allgäuer Alpen: Das Waltenbergerhaus, auf 2.084 Metern Höhe in den Oberstdorfer Bergen gelegen. Gleich unterhalb der sogenannten Berge der Guten Hoffnung, in der Nachbarschaft von Mädelegabel und Trettachspitze. Das alte Haus, eine recht kleine, 1875 eröffnete Steinhütte, wurde Ende 2015 abgerissen. Brandschutz-Bestimmungen und andere behördliche Auflagen konnten nicht mehr eingehalten werden. Danach entstand 2016 am selben Ort der moderne Neubau in Holzbauweise mit großen Panoramafenstern. 3,2 Millionen Euro hat die Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt, der das Waltenbergerhaus gehört, dafür in die Hand genommen. 2017 ging das neue Gebäude in Betrieb.