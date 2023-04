Diese Hütten im Allgäu haben in den Osterferien geöffnet

Auch wenn das Wetter aktuell eher nicht in die Berge lockt: Der ein oder andere unternimmt vielleicht schon eine Wanderung. Diese Hütten haben aktuell geöffnet.

05.04.2023 | Stand: 10:44 Uhr

Der Frühling im Allgäu hat begonnen - zumindest theoretisch. Sonne und warme Temperaturen lassen sich am Wochenende aber nicht blicken. Während die einen noch die letzten Züge der Skisaison 2022/23 genießen, schnüren andere trotzdem schon die Wanderschuhe.

Die ersten leichten Frühlingswanderungen - aktuell zwischen vielen blühenden Krokussen - sind bereits möglich und einige Hütten haben auch schon geöffnet. Dieses Wochenende kommt am Samstag eine neue Hütte dazu. Hier finden Sie eine Übersicht.

Diese Hütten in den Allgäuer Alpen haben im Frühling geöffnet

Berggasthof Oytalhaus : Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet

: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet Drehhütte : Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis 22 Uhr, Montag Ruhetag (Änderungen bei schlechtem Wetter möglich)

: Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis 22 Uhr, Montag Ruhetag (Änderungen bei schlechtem Wetter möglich) Dürrenbergalm : Donnerstag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Mittwoch und Freitag langer Abend

: Donnerstag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Mittwoch und Freitag langer Abend Enzianstube Nesselwang Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag von 10 bis 17 uhr geöffnet, Mittwoch von 10 bis 21 Uhr, Dienstag Ruhetag

Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag von 10 bis 17 uhr geöffnet, Mittwoch von 10 bis 21 Uhr, Dienstag Ruhetag Grüntenhaus : öffnet wieder an Ostern aktuelle Infos gibt es auf der Website (Lesen Sie auch: "Der Wächter des Allgäus": Das ist der Grünten im Oberallgäu)

: öffnet wieder an aktuelle Infos gibt es auf der Website (Lesen Sie auch: "Der Wächter des Allgäus": Das ist der Grünten im Oberallgäu) Hirschalpe : bei schönem Wetter am Wochenende geöffnet

: bei schönem Wetter am Wochenende geöffnet Höhlenstüble : Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet

: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet Hündeleskopfhütte : Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet

: Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet Juget-Alpe : Freitag von 12 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 17 Uhr, Montag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet

: Freitag von 12 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 17 Uhr, Montag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet Mittelalpe : täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet

: täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet Neumayr Hütte : Montag bis Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet, Dienstag und Mittwoch Ruhetag

: Montag bis Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet, Dienstag und Mittwoch Ruhetag Ostlerhütte : Montag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 10 bis 21 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Dienstag Ruhetag (außer in den bayerischen Ferien)

: Montag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 10 bis 21 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Dienstag Ruhetag (außer in den bayerischen Ferien) Rohrkopfhütte : Montag und Donnerstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet (Änderungen bei schlechtem Wetter möglich)

: Montag und Donnerstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet (Änderungen bei schlechtem Wetter möglich) Schwarzenberghütte : geöffnet

: geöffnet Strausberghütte : Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet

: Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet Tegelberghaus : täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet (keine Übernachtung mehr möglich)

: täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet (keine Übernachtung mehr möglich) Wiedhag-Alpe : täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet

: täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet Vilser Alm: täglich ab 11.30 Uhr geöffnet

täglich ab 11.30 Uhr geöffnet Vordere Fluh: täglich von 10.30 bis 16.30 Uhr geöffnet

Diese Hütten starten bald in die Saison

Gimpelhaus : ab 29. April geöffnet

: ab 29. April geöffnet Kenzenhütte : je nach Wetterlage ab Anfang Mai geöffnet

: je nach Wetterlage ab Anfang Mai geöffnet Berggasthof Gaisalpe : ab 1. Mai geöffnet

: ab 1. Mai geöffnet Staufner Haus : ab 1. Mai geöffnet

: ab 1. Mai geöffnet Alpe Gschwenderberg : ab 5 Mai geöffnet

: ab 5 Mai geöffnet Füssener Hütte : ab 18. Mai geöffnet

: ab 18. Mai geöffnet Fuchsalm : ab 24. Mai geöffnet

: ab 24. Mai geöffnet Bad Kissinger Hütte : ab Mitte Mai geöffnet (Dieser Hütte stattete Bundeskanzler Olaf Scholz im August einen Besuch ab.)

: ab Mitte Mai geöffnet (Dieser Hütte stattete Bundeskanzler Olaf Scholz im August einen Besuch ab.) Otto-Mayr-Hütte : ab Mitte Mai geöffnet

: ab Mitte Mai geöffnet Kappeler Alp : ab Mitte Mai geöffnet

: ab Mitte Mai geöffnet Landsberger Hütte : ab Ende Mai geöffnet

: ab Ende Mai geöffnet Fiderepasshütte : ab Ende Mai geöffnet

: ab Ende Mai geöffnet Hermann-von-Barth-Hütte : ab Juni geöffnet

: ab Juni geöffnet Mindelheimer Hütte : ab 3. Juni geöffnet

: ab 3. Juni geöffnet Rappenseehütte : ab 8. Juni geöffnet

: ab 8. Juni geöffnet Prinz-Luitpold-Haus : ab 8. Juni geöffnet

: ab 8. Juni geöffnet Waltenbergerhaus : ab 8. Juni geöffnet

: ab 8. Juni geöffnet Kemptner Hütte: ab Mitte Juni geöffnet

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 30. März 2023)

Wandern im Frühling im Allgäu: Das sollten Sie beachten

Wer im Frühling im Allgäu wandern geht, sollte einiges beachten, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Denn auch wenn es im Tal warm ist und kein Schnee mehr liegt, sollte man nicht vergessen, dass es am Berg oftmals noch winterlich sein kann. Man sollte beim Wandern stets festes Schuhwerk tragen und im Frühling Grödel und Wanderstöcke einpacken, da am Berg noch Schnee liegen kann. Die Wanderkleidung sollte atmungsaktiv sein. Wenn es im Tal schon wärmer, aber am Berg noch kälter ist, empfiehlt es sich Zwiebellook zu tragen. Damit die Hose nicht nass wird, sollte man Gamaschen anziehen. Bei Touren im Frühjahr dürfen Handschuhe und Mütze oder Stirnband im Rucksack nicht fehlen.

Da viele Hütten Ende März noch nicht geöffnet haben, sollte man ausreichend Essen und Trinken mitnehmen. Nicht fehlen dürfen außerdem Sonnenbrille und Sonnencreme, ein kleines Erste-Hilfe-Set sowie ein vollgeladenes Handy, Geld und Papiere. Wer früh morgens oder nachmittags zur Tour startet, sollte eine Stirnlampe einpacken, weil die Tage im Frühjahr noch nicht so lang sind wie im Sommer.

Keine Lust auf Wandern? Hier finden Sie fünf Wald-Ausflüge im Allgäu.