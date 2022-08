Unterwegs in den Allgäuer Alpen - Wandertipps für Einsteiger

Immer wieder kommt es in den Bergen zu Unfällen - gerade in der Urlaubszeit. Um dem vorzubeugen, haben wir die wichtigsten Tipps für Wander-Anfänger gesammelt.

10.08.2022 | Stand: 11:35 Uhr

In den Ferien treibt es die Menschen - egal ob einheimisch oder auswärtig - in die Allgäuer Berge. Doch immer wieder kommt es dort zu dramatischen Unfällen, bei denen Menschen ums Leben kommen.Hier einige Tipps, die Wanderer-Einsteiger beachten sollten, um sicher ans Ziel zu kommen.

Informieren Sie sich und andere vorab:

Wie schwierig ist die Route? Wo kann ich Halt machen? Wie wird das Wetter? All das sind Fragen, die vorab geklärt werden sollten. Inzwischen sind Daten und Fakten zu den meisten Wanderrouten im Allgäu So hat zum Beispiel der Deutsche Alpenverein zahlreiche Touren zusammengestellt. Machen Sie sich also im Vorhinein ein Bild von der Strecke .

So hat zum Beispiel der Deutsche Alpenverein zahlreiche Touren zusammengestellt. Machen Sie sich also . Vor allem wer alleine aufbricht, sollte andere vorab über sein Vorhaben informieren. Wenn sich Bergsteiger verlaufen und den Rückweg nicht finden, können Angehörige und Freunde die Einsatzkräfte informieren und gegebenenfalls eine Suche einleiten. Lesen Sie auch: Das sind die Allgäuer Alpen: Gipfel, Bergtouren, Seen, Hütten, Klettersteige Das Wetter in den Bergen kann schnell einmal umschlagen. Dann sollten Wanderer schnell den nächsten Weg zur Hütte oder ins Tal suchen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Achten Sie auf die richtige Ausstattung:

Wer steile Pfade erklimmt und über Geröll läuft, sollte großen Wert auf passende Schuhe legen. Das Wichtigste ist dabei, dass der Schuh dem Fuß soliden Halt gibt. Je nach Kategorie (A - D) und Härtegrad der Sohle eignen sich verschiedene Schuhe außerdem für unterschiedliches Terrain. Schuhwerk der Kategorie A ist eher für Spaziergänge gedacht, wohingegen Schuhe der Kategorie D sich für Touren durch hochalpines Gebirge und Gletscher eignen.

legen. Das Wichtigste ist dabei, dass der Schuh dem Fuß soliden Halt gibt. Je nach Kategorie (A - D) und Härtegrad der Sohle eignen sich verschiedene Schuhe außerdem für unterschiedliches Terrain. Schuhwerk der Kategorie A ist eher für Spaziergänge gedacht, wohingegen Schuhe der Kategorie D sich für Touren durch hochalpines Gebirge und Gletscher eignen. Beim restlichen Outfit bietet sich der sogenannte Zwiebellook an. Morgens im Tal ist es noch frisch, nach einiger Zeit heizt sich der Körper auf, die Sonne brennt vom Himmel und auf dem Gipfel pfeift der Wind - unterschiedlichste Bedingungen spielen eine Rolle. Durch verschiedene Kleidungs-Lagen können äußere Einflüsse ausgeglichen werden.

an. Morgens im Tal ist es noch frisch, nach einiger Zeit heizt sich der Körper auf, die Sonne brennt vom Himmel und auf dem Gipfel pfeift der Wind - unterschiedlichste Bedingungen spielen eine Rolle. Durch verschiedene Kleidungs-Lagen können äußere Einflüsse ausgeglichen werden. Außerdem gehört ausreichend Trinkwasser in den Rucksack. Gerade an heißen Sommertagen ist Trinken besonders wichtig, um Kreislaufproblemen vorzubeugen. An vielen Strecken können Wanderer ihre Flasche auch wieder auffüllen - und so etwas Gewicht einsparen.

in den Rucksack. Gerade an heißen Sommertagen ist Trinken besonders wichtig, um Kreislaufproblemen vorzubeugen. An vielen Strecken können Wanderer ihre Flasche auch wieder auffüllen - und so etwas Gewicht einsparen. Und zu guter Letzt: Sonnencreme (und Sonnenbrille) nicht vergessen. Lesen Sie auch: Tiefblau und smaragdgrün - Das sind die schönsten Bergseen im Allgäu

Realistische Selbsteinschätzung:

Immer wieder überschätzen sich Wanderinnen und Wanderer, geraten deswegen in heikle Situationen und müssen von der Bergwacht gerettet werden. Zur Planung gehört daher auch, das eigene Können samt körperlicher Verfassung ehrlich einzuschätzen und die Route dementsprechend zu wählen.

und die Route dementsprechend zu wählen. Wer zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs ist, sollte stets aufeinander achten und immer Sichtkontakt halten. Damit wird verhindert, dass jemand unbemerkt zurückbleibt. Lesen Sie auch: Parken in Oberstdorf - Wegweiser zu freien Parkplätzen unterm Nebelhorn Immer wieder müssen Einsatzkräfte in den Alpen verunglückte Wanderer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus fliegen. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Achten Sie auf die Natur:

In den Allgäuer Bergen bietet sich Besuchern eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt . Damit diese nicht gestört wird, lautet das Credo für Wanderinnen und Wanderer: auf den Pfaden bleiben .

Machen Sie mit bei der AZ-Sommeraktion "An die Seen - wandern und erfrischen"

Erfrischung gefällig? Dann machen Sie mit bei der AZ-Sommeraktion, die in diesem Jahr unter dem Motto „An die Seen - wandern und gewinnen“ steht, und gewinnen Sie Preise im Wert von rund 5.000 Euro. Dafür müssen Sie nur das tun, was im Allgäu ohnehin angesagt ist: Wandern!

So können Sie bis 17. Oktober 2022 mitmachen:

Wir haben zehn Wanderungen um Allgäuer Seen bzw. zu Gewässern ausgewählt – von leichten Touren für Familien bis hin zu alpinen Touren für erfahrene Outdoorfans.

Mindestens drei der vorgeschlagenen Routen müssen Sie absolvieren und auf jeder Tour ein Foto der Landschaft oder ein Selfie an einer markanten Stelle machen (der See bzw. Ort muss auf dem Foto klar identifizierbar sein).

Das Foto schicken Sie dann bitte per Mail mit dem Betreff „Sommeraktion“ an aktion@azv.de oder per Post an Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Stichwort „Sommeraktion“, Postfach 3155, 87440 Kempten

Die zehn Routen und weitere Infos zur Sommeraktion und den Preisen finden Sie hier: https://www.allgaeuer-zeitung.de/sommeraktion