Warum aus einem alten Feldstadel in Görisried eine Dombauhütte wird

Das Ehepaar Wank treibt seinen Kirchenbau-Spaß in Görisried weiter: Erneut haben Künstler für den „Holy Place“ im Ostallgäu ironisch-witzige Kunstwerke geschaffen.

01.04.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Wenn eine Kirche entsteht, braucht es auch eine Verwaltung , die den Bau steuert. Deshalb ist es nur logisch, dass Bruno und Michaela Wank nun auch eine Dombauhütte neben ihrem „Holy place“ in Görisried ( Ostallgäu) einrichten lassen. Dafür haben sie den Münchner Künstler Gregor Passens gewonnen. Die vergnügliche Kunst-Eulenspiegelei der Wanks auf der Freifläche neben ihrem Ausstellungshaus („Verpackerei Gö“) erhält somit eine weitere Facette.

Mit zum ironischen Spiel, bei dem eigentlich alles in Anführungszeichen geschrieben werden müsste, gehört, dass die „Dombauhütte“ in einen einfachen Feldstadel eingezogen ist. Passens hat auch gleich zwei „Bauteile“ für die virtuelle Kirche, die dort entstehen soll, geschaffen. Eines davon ist ein Kirchturm-Dach in Zwiebelform, das aus einer Holzkonstruktion mit gebrauchten Orientteppichen besteht und neben einem Bschüttfass liegt.

Eine gute Portion Humor ist nötig

Wer die Kunstaktion des Kuratorenpaars Wank verstehen will, muss eine gute Portion Humor mitbringen. Wie berichtet, entsteht neben ihrem Ausstellungshaus ein Kirchenbau-Projekt, das sie „Holy Place“ tauften. An dem „heiligen Ort“ auf einer Wiese am Dorfrand ist bisher ein Basilika-Grundriss zu sehen, es stehen bunt bemalte „Kirchenfenster“ (von Thierry Boissel) sowie eine riesige Bautafel mit einem Fantasie-Gebäude namens „Holy Plaza“ (Andreas Mischke, Eva Miklavcic, Eugen Happacher), und es gibt einen kleinen Flughafen (Res Ingold). Neu ist neben der Dombauhütte on Passens eine Arbeit von Torsten Mühlbach (München) und Hausherr Bruno Wank: Sie besorgten die „Inneneinrichtung“ für die Kirche. Die Kreuze, Kelche, Kerzen und Sitzbänke sind noch in großen Holzkisten verpackt und so auf dem Gelände platziert, als hätte eine Spedition sie gerade angeliefert. Der ironisch-witzige Titel lautet: „Bitte stehen lassen! Wird Montag aufgebaut.“

Das Kuratorenpaar Wank treibt ihren Kirchenbau-Spaß weiter: Eine "Dombauhütte" ist entstanden und die ersten "Einrichtungsgegenstände" für den Sakralbau sind wohl verpackt angekommen. Beteiligte Künstler sind bis jetzt Gregor Passens, Torsten Mühlbach, Thierry Boissel, Andreas Mischke, Eva Miklavcic, Eugen Happacher und Res Ingold. Die Kirche als Luftschloss entsteht hinter der Verpackerei unter dem Görisrieder Himmel. Die Kunst unter freiem Himmel kann bei einem Osterspaziergang genossen werden

Während alle Kunsthäuser und Museen wegen der (zu) hohen Inzidenzwerte wieder geschlossen sind, kann Kunst unter freiem Himmel bedenkenlos genossen werden. Das haben bisher schon viele getan, erzählen die Wanks. Fast täglich kommen Spaziergänger und Radfahrer vorbei, um den Fortschritt bei diesem einzigartigen Kirchenbau-Projekt zu verfolgen. Da bietet sich ein Osterspaziergang in Görisried geradezu an ...

Lesen Sie auch: Festival "Go to Gö" auf 2022 verschoben

Lesen Sie auch