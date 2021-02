Was tun gegen die Corona-Kilos? Experte mit Tipps gegen den inneren Schweinehund

Viele treiben während der Pandemie weniger Sport und nehmen zu. Auch weil Fitnessstudios geschlossen sind. Ein Experte hat Tipps gegen den inneren Schweinehund.

20.02.2021 | Stand: 08:00 Uhr

Der bange Blick auf die Waage in diesen Tagen: Bei manch einem hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass er mehr oder weniger stark zugenommen hat. Denn die Fitnessstudios sind seit Monaten zu, genauso die Kletterhallen. Und Vereinssport findet ebenfalls nicht statt. Was kann man tun, um wieder aktiv zu werden? Und vor allem: Wie kann man sein Idealgewicht wieder erreichen, zumal es bald Frühling wird? Wir sprachen darüber mit Diplom-Sportlehrer Markus Weber vom sportmedizinischen Diagnostikzentrum in Scheidegg (Kreis Lindau).