22 Jahre jung: Er ist der neue Ortsvorsitzende der CSU in Lindenberg

Der Lindenberger Ortsverband wählt den 22-jährigen David Saule zum Nachfolger von Hanni Windhaber. Welche Rolle dabei die Landespolitik spielt.

14.07.2021 | Stand: 16:08 Uhr

Die Lindenberger CSU hat einen neuen Ortsvorsitzenden: Der 22-Jährige David Saule löst Hannelore Windhaber ab. Die Kulturreferentin des Stadtrates hatte nach sechs Jahren nicht mehr für das Amt kandidiert, wie die CSU in einer Pressemitteilung bekannt gab. In ihrem letzten Bericht ging Hanni Windhaber demnach unter anderem auf die sinkende Zahl von jungen Mitgliedern im Ortsverband ein: „Vielleicht ist ein junger Vorsitzender ein gewisser Anreiz für andere Junge, sich an der Basis zu engagieren und mitzumachen.“

Hanni Windhaber hält Verjüngung für nötig

Hanni Windhaber hatte das Amt der Ortsvorsitzenden 2015 übernommen. In der Vergangenheit hatte sie intern, aber auch öffentlich immer wieder mal Kritik an der eigenen Parteispitze geübt. Sie hält eine Verjüngung der CSU für nötig und einen größeren Einsatz im Bereich des Klimaschutzes. Die Mitglieder an der Basis seien da auf dem richtigen Weg, sagt die 57-Jährige auf Nachfrage der Heimatzeitung. Die CSU habe aber teilweise noch alte verkrustete Seilschaften, die Entwicklungen blockierten. „Das werden wir an der Basis nicht ändern. Aber wir sind mitverantwortlich, wenn es darum geht, Junge zu unterstützen“, sagt die Bankkauffrau. Diesbezüglich sieht sie sich offenbar auch selber in der Pflicht. Im Lockdown habe sie sich Gedanken über die eigene Rolle gemacht, zumal es nach dem Wahlkampf Kritik an ihrer Person gegeben habe. Windhaber: „Wir reden immer davon, Jungen einen Chance zu geben. Dann müssen wir es auch tun, wenn sich die Möglichkeit bietet.“ Mit David Saule führt künftig ein Mitglied der Jungen Union den Lindenberger Ortsverband. Er ist 22 Jahre alt und hat bei den Kommunalwahlen auf der Liste der JU für einen Sitz im Kreistag kandidiert. Der Lindenberger hat ein duales Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof absolviert und arbeitet im Landratsamt.

Windhaber bleibt stellvertretende Vorsitzende

Hannelore Windhaber wird aber nach eigenem Bekunden weiter bei der CSU mitarbeiten. Sie bleibt stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes. Zudem wählten sie die Lindenberger Mitglieder als Beirätin in den Vorstand des Ortsverbandes.

Für die Lindenberger CSU war es die erste Hauptversammlung seit Corona. Im vergangenen Jahr war sie pandemiebedingt noch ausgefallen. Diesmal hielt sie die CSU ab, allerdings in kleinem Rahmen, ohne Gäste und unter Corona-Hygienevorgaben. Bürgermeister Eric Ballerstedt gab dabei auch einen Abriss über die aktuellen Projekte und Themen im Lindenberger Stadtgeschehen, vom Stand beim Hallenbadbau bis zu den Überlegungen beim ÖPNV und der Lage bei den Kindergarten- und Kitaplätzen. Kreisvorsitzender Uli Pfanner hob die Verlässlichkeit der Lindenberger CSU-Mitglieder und deren langjähriges Engagement hervor.

Das ist der neue Ortsvorstand der CSU Lindenberg: