Die GKWG reißt alte Gebäude in der Josef-Reich-Straße in Lindenberg ab und verdoppelt die Zahl der Wohnungen. Was dort entsteht und was die Miete kosten soll.

11.03.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Bis zum Sommer 2022 will die GKWG auf der Lindenhöhe in Lindenberg 40 neue Wohnungen errichten. Dafür müssen zwei alte Gebäuderiegel weichen. Die Abrissarbeiten haben begonnen und werden voraussichtlich bis Ende des Monats dauern.