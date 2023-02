Anregung der Polizei: Scheidegg muss neue Schilder zum Skywalk aufstellen

Wegen Falschparkern unweit des Ausflugsziels ist es zuletzt häufiger zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Damit soll künftig Schluss sein.

26.02.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Die Marktgemeinde Scheidegg muss auf der Strecke vom Kurhaus über Ebenschwand zum Skywalk in Oberschwenden zusätzliche Verkehrszeichen aufstellen. Das geht auf eine Anregung der Polizeiinspektion Lindenberg zurück. Ansonsten kann sie dort nicht gegen Autofahrer vorgehen, die ihr Auto an der Straße parken.

In der Vergangenheit war es vor allem im Winter zu Verkehrsbehinderungen auf der Straße gekommen, weil Autofahrer ihr Fahrzeug beidseits abgestellt hatten. Weil außerhalb geschlossener Ortschaften grundsätzlich nicht am Straßenrand von vorfahrtsberechtigten Straßen geparkt werden darf, wollte die Verwaltung eigentlich keine neuen Schilder aufstellen. Die Polizei – durch einen Artikel im Westallgäuer aufmerksam geworden – hält das aber für nötig, wie Bürgermeister Uli Pfanner schilderte.

Dem folgt die Gemeinde jetzt, wie der Gemeinderat einstimmig beschlossen hat. So wird der Markt die Straße ab der Abzweigung am Kurhaus als Vorfahrtsstraße ausschildern. Entsprechende Verkehrszeichen wird die Gemeinde auch an den folgenden Abzweigungen bis zum Skywalk aufstellen. Zudem wird das Ortsschild ein Stück Richtung Ebenschwand verschoben. „Jeder redet davon, dass Schilder abgebaut werden sollen, wir müssen neue aufstellen“, fasste Bürgermeister Pfanner die Sache zusammen.