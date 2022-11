Bauern ernennen Elmar Karg zu Ehrenkreisobmann in Lindau

Der Bauernverband (BBV) im Landkreis Lindau zeichnet ehrenamtlich engagierte Landwirtinnen und Landwirte aus. Der ehemalige Kreisobmann erhält viel Lob.

28.11.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Bauern braucht das Land. Dessen sind sich nicht nur die Landwirte sicher. Schließlich sorgen sie dafür, dass es etwas zu essen gibt. Obendrein pflegen sie die Kulturlandschaft, verstehen sich als Botschafter der Region und nehmen zunehmend eine Rolle in der Energiewirtschaft ein. Jetzt hat der Bayerische Bauernverband Lindau 27 Landwirte und Landwirtinnen für ehrenamtliches Engagement geehrt und zudem Elmar Karg zu ihrem Ehrenkreisobmann ernannt.

Mit zünftiger Musik und gutem Essen hat der Bauernverband in der Argenhalle Gestratz einen würdigen Rahmen geschaffen, um 27 Bäuerinnen und Bauern aus dem gesamten Landkreis Lindau auszuzeichnen. Kreisbäuerin Sonja Müller und Kreisobmann Ralf Arnold versprachen ihnen gleich zu Beginn der Veranstaltung, dass sie alle zusammen einen schönen und geselligen Abend miteinander verbringen mögen.

Lob für die Ehrenamtlichen

Vor allem aber war der Abend gespickt mit jeder Menge lobender Worte für die Ortsbäuerinnen, Ortsobmänner, Kreisobmänner und Kreisbäuerinnen, die aus ihren Ehrenämtern ausgeschieden sind oder ihre Ämter noch heute und eben schon seit vielen Jahren innehaben.

Schon Bürgermeister und damit Hausherr Engelberg Fink hatte den Landwirten „ein ganz großes Dankeschön“ ausgesprochen. „Unser Herrgott hat das geschaffen, was wir hier alles haben. Aber dass das so in der Blüte, in der Pracht weiterhin Bestand hat, daran haben die Landwirte eine sehr, sehr großen Anteil“, betonte er und nahm damit Bezug darauf, dass Gestratz nicht ohne Grund beim bundesweiten Dorfwettbewerb den Goldstatus gewonnen hatte.

Auch Landrat Elmar Stegmann betonte, dass das, was die Landwirte im Landkreis Lindau leisten, nicht hoch genug geschätzt werden könne. „Wenn es den Landwirten im Landkreis Lindau gut geht, dann geht es auch dem Landkreis insgesamt gut“, sagte er. Die Landwirtschaft sei Hüterin der hiesigen Kulturlandschaft und ein bedeutender Wirtschaftszweig. Wichtig sei, dass sie eine „aktive und starke“ Vertretung habe, betonte Stegmann. Im Landkreis sei die Landwirtschaft mit Sonja Müller, Ralf Arnold und Elmar Karg auch im Kreistag vertreten. Landrat Stegmann versprach, die Bauern „im Rahmen meiner Möglichkeiten“ weiterhin zu unterstützen: „Denn ich weiß Ihre Arbeit sehr zu schätzen.“

Das sagt Alfred Enderle über Elmar Karg

Alfred Enderle, scheidender Bezirkspräsident des Bezirksverbands Schwaben, machte bewusst: „Der Einsatz für den Berufsstand ist wichtiger denn je.“ Der schwäbische Bauernpräsident war es denn auch, der Elmar Karg zum Ehrenobmann ernannte. Karg hatte nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr als Kreisobmann kandidiert, weil er den Vorsitz des milchwirtschaftlichen Vereins übernommen hat. Enderle würdigte den Landwirt aus Schreckelberg in der Gemeinde Hergatz als einen „immer engagierten Kämpfer für seine Bauern“, der stets glaubwürdig sei und die Gabe habe, scharf zu kritisieren, um dann mit „Charme und Schmäh“ die Wogen wieder zu glätten.

Auch Kreisobmann Ralf Arnold lobte seinen Vorgänger, dem er eine „erfolgreiche und wirkungsvolle Verbandsarbeit“ verdanke. Er nannte Karg einen „Netzwerker“ und „Botschafter des bayerischen Bauernverbandes in Baden-Württemberg“.