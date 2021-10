"Der Ampelzug rollt" - FDP-Politiker Thomae kommt mit Zug-Metaphern in die "Heute-Show"

Im Interview zu den Sondierungsgesprächen nutzte FDP-Bundestagsabgeordneter Thomae ausgiebig Metaphern rund um den Zug. Das bescherte ihm einen Beitrag im ZDF.

20.10.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Falls die FDP ein Phrasenschwein hat, muss Stephan Thomae es jetzt ordentlich füttern. Weil der FDP-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Oberallgäu in einem Video-Interview auf www.welt.de immer wieder eine Zug-Metapher einsetzt, um die Sondierungsgespräche zu erklären, schafft er es in Oliver Welkes Satire-Sendung Heute-Show im ZDF. Mittlerweile kann auch er darüber lachen.

Im Welt-Interview zu den Sondeierungsgespärch nutzt Thomae auffällig viele Zug-Metaphern

Stephan Thomae fährt viel Zug. Wenn der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP zwischen seiner Heimat Kempten und seinem Arbeitsplatz im Reichstag in Berlin pendelt, dann setzt er sich nur selten ins Flugzeug. Noch seltener fährt er mit dem Auto. So ist auch in diesen Tagen – wenn in Berlin die Ampel-Sondierungsgespräche und ab Donnerstag Koalitionsgespräche stattfinden – sein Fortbewegungsmittel der Wahl, die Bahn. Damit sei er am liebsten unterwegs, erzählt Thomae. „Das ist sehr entspannt, dort kann ich in Ruhe arbeiten, E-Mails lesen oder telefonieren.“

Von sich Reden gemacht hat der Allgäuer Politiker in den letzten Tagen aber weniger wegen der Gespräche in Berlin, als vielmehr mit seinem Auftritt in der jüngsten Ausgabe der Heute-Show am vergangenen Freitag.

Während eines Interviews mit dem Online-Portal der Tageszeitung Die Welt benutzt Thomae auffallend oft Metaphern rund um das Wort „Zug“ – und das in unterschiedlichsten Varianten. Der FDP-Politiker zieht politische Vergleiche mit Zügen, Bahnhöfen und Gleisen. Oliver Welke nimmt das als Anlass, ihn in seine Show zu nehmen. Die Redaktion der Heute-Show schneidet die entsprechenden Teile des Interviews heraus und heftet sie aneinander. „Der Ampelzug rollt“, sagt Thomae etwa, und es folgen Sätze wie: „Die Union war nicht abfahrbereit“, „Dann sind wir in den Zug eingestiegen, der abfahrbereit war“, „Wer setzt sich ins Führerhaus des Zuges?“, „Dann haben sich eben noch Lokführer und Schaffner und sonstiges Personal gekeilt.“

"Nicht so dramatisch": FDP-Politiker Thomae kann über Beitrag in der Heute-Show lachen

Inspiriert zu den Vergleichen hatte ihn aber weniger seine eigene Zug-Liebe als vielmehr ein Satz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, wie Thomae erzählt. Der hatte nämlich ein Tag vor Thomaes Interview gesagt, der Ampel-Zug habe jetzt den Bahnhof verlassen. „Das Bild habe ich dann weitergesponnen“, erklärt Thomae. Er habe das auch humoristisch gesagt.

Seinen Auftritt in der Heute-Show haben vor Thomae selbst noch andere gesehen und schrieben ihm Nachrichten per WhatsApp. „Anfangs bin ich erschrocken, weil es ja durchaus unangenehm sein kann, in der Heute-Show aufzutauchen“, sagt der FDP-Politiker. Er habe es sich dann aber angeschaut und festgestellt, dass das „gar nicht so dramatisch ist.“ Mittlerweile kann der Allgäuer Abgeordnete auch selbst darüber lachen. „Ich fand es ganz lustig, wie sie es gemacht haben.“

Nachdem die Zeitungsredaktion Stephan Thomae zuvor um ein Gespräch gebeten hatte, rief er übrigens von wo aus zurück? Richtig: aus dem Zug. Er war gerade auf dem Weg in seine Heimat. Nach den Sondierungsgesprächen mit den Grünen und der SPD hatte er dort für zwei Tage eine Verschnaufpause mit Terminen im Allgäu, bevor es am Donnerstagmittag in Berlin mit den Koalitionsverhandlungen weitergeht.