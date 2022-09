Entwarnung in Bodolz: Es war ein Hund, kein Wolf

In Bodolz bei Lindau meldet ein Landwirt im August zwei tote Kälber. Nun liegt das Ergebnis der Untersuchungen an den Kadavern vor.

Die Befürchtungen der Landwirte im unteren Landkreis Lindau haben sich nicht bewahrheitet: Die beiden toten Kälbchen, die vor gut drei Wochen auf einer Weide im Bodolzer Ortsteil Bettnau gefunden wurden, sind nicht von einem Wolf gerissen, beziehungsweise angefressen worden. Vielmehr fanden sich DNA-Spuren eines Haushunds an den Kadavern. Darüber informiert das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung. Die Kreisbehörde hatte eine Untersuchung der Kadaver veranlasst.

Erste Vermutung: Das muss ein Wolf gewesen sein

Als Klaus Koros, Besitzer einer kleinen Angus-Rinderherde, am 20. August auf seiner Weide in Bettnau ein totes, frisch geborenes Kälbchen fand, dachte er zunächst nicht an einen Wolf. Der Körper war weitgehend unversehrt. Erst beim Anblick des zweiten toten Tieres in der angrenzenden Wiese erschrak der Nebenerwerbsbauer. Es war regelrecht zerfetzt, Kopf und Brustkorb lagen 30 Meter entfernt von Hinterbeinen und Haut, die Innereien waren weggefressen. Kreisjagdberater Michael Hornstein, den Bauer Koros informiert und zu den Kadavern geführt hatte, vermutete, dass sich ein Wolf an den frisch geborenen Zwillingskälbchen zu schaffen gemacht habe. Hornstein unterrichtete das Veterinäramt über den Vorfall.

In der Region sorgte der Fund der toten Kälbchen für viel Verunsicherung, auch vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Monaten immer wieder von Wolf-Sichtungen berichtet wurde. Im Mai etwa beobachtete ein Schafhalter bei Niederstaufen, wie ein Wolf die Herde angreifen wollte. Der Mann konnte die Szene sogar filmen. Bauer Klaus Koros aus Bettnau holte aus Furcht vor weiteren Verlusten seine fünf anderen trächtigen Kühe in den Stall. Laut Landratsamt hätten außerdem Eltern Bedenken gehabt, ihre Kinder draußen spielen zu lassen.

Kadaver von Bodolz und Gewebeproben werden untersucht

Um die Vorgänge zu klären, ordnete die Behörde eine Untersuchung an. Fachleute haben dafür sowohl Gewebeproben als auch die in die Tierkörperverwertung gebrachten Kadaver in Augenschein genommen. Die Untersuchungen von Veterinäramt und dem zuständigen Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) belegen laut Landratsamt zweierlei: Die Kälbchen sind wohl tot geboren worden. Darauf weise die Tatsache hin, dass die Hufe der Tiere nicht belaufen waren. Diese Beobachtung deckt sich mit der Aussage von Landwirt Koros, der erklärte, dass der Geburtstermin des Angus-Rinds etwa vier Wochen später gewesen wäre.

Zudem belegt die DNA-Analyse, dass kein Wolf, sondern ein Hund an den tot geborenen Tieren gefressen hat. „Eine Beteiligung wildlebender großer Beutegreifer, wie beispielsweise einem Wolf, schließt das LfU bei seiner Bewertung des Ereignisses aus“, schreibt das Landratsamt. Kreisjagdberater Hornstein sagt dazu: „Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein Hund, der ja gefüttert wird, eine solche Menge frisst.“

