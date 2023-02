Narrenzunft Geisterpudel Hergatz feiert Premiere - so geht es im Westallgäu weiter

Ersten Narrensprünge des jungen Vereins sind geschafft, der eigene Narrenbaum steht. Das steht Aktiven mit den furchteinflößenden Masken noch auf dem Programm.

14.02.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Premiere für die Narrenzunft Geisterpudel Hergatz: Nach der Gründung mitten in der Corona-Pandemie mussten sich die etwa 40 Aktiven wegen der Beschränkungen lange gedulden. In dieser Saison können sie nun erstmals Fasnacht feiern.

Und nachdem es 2022 ein inoffizielles Narrenbaumstellen gab, fand es dieses Mal auf dem Rathausplatz in Wohmbrechts vor großer Kulisse statt. Insgesamt seien 300 Besucher gekommen, berichtet Kassierin Andrea Bietsch von einer gelungenen Veranstaltung, bei der die Lumpenkapelle „Pressluft“ aus Niederwangen für tolle Stimmung gesorgt haben.

Maske geht auf alte Sage zurück

Ins Leben gerufen worden war die Zunft im Sommer 2020, wobei für die Gestalten eine Sage zugrundelag: Bereits seit Generationen gibt es die Geschichte des "Geisterpudels im Lengatzer Tobel". Demnach wurde dort immer wieder ein kohlschwarzer Pudel mit feurigen Augen gesehen, der die Menschen in Angst versetzt hat. Der Sage nach ist der Pudel der Geist eines Wirts aus Maria-Thann, der ein gottloses Leben geführt, seine Frau und Kinder geschunden und ermordet haben soll. Nachdem er seinem Leben ein Ende gesetzt hatte, durfte er nicht in geweihter Erde begraben werden. Stattdessen wurde er im Tobel verscharrt und der schwarze Pudel, der beim Herunterlassen des Sargs in die Grube gesprungen war, mit ihm. Seither soll der Geist des Wirtes in Gestalt des Pudels durch den Lengatzer Tobel spuken und künftig auch über die Narrensprünge der Region.

Schwarz und furchteinflößend kommen daher das Häs samt Maske der Hergatzer Narren daher. Die traditionellen Holzmasken schnitzt Fabian Häge aus Greut.

In ihrer ersten richtigen Fasnachtssaition sind die Hergatzer auch schon auf diversen Narrensprüngen am Start gewesen, weitere sind laut Bietsch noch geplant: am Sonntag in Haslach, am Rosenmontag in Immenstadt und am Dienstag in Balingen. Aber auch zu Hause werden die Geisterpudel mit ihren scharfen Zähnen und furchteinflößend roten Augen noch präsent sein. Am Freitag, 10 Uhr, sind sie bei der Schülerbefreiung in Wohmbrechts involviert, um 14 Uhr bei der Kinderveranstaltung in der Festhalle in Maria-Thann.

Im Westallgäu gibt es aber auch noch diverse andere närrische Veranstaltungen:

Samstag, 18. Februar 2023

Lindenberg 14 bis 17 Uhr Kinderfasching in der TSZ-Halle

Maria-Thann 20 Uhr Musikball in der Halle (Motto: Zoo)

Heimenkirch 20 Uhr Musikball in der Alten Turnhalle

Grünenbach 20 Uhr Feuerwehr-Musikball in der Laubenberghalle

Opfenbach 14 Uhr Kaffeekränzle des Frauenbundes (St.-Anna-Haus)

Gestratz Lederhosen- und Dirndlball in der Argenhalle

Wangen 20.11 Uhr Hemadglonker-Umzug rund um den Markplatz

Sonntag, 19. Februar 2023

Maierhöfen 13.30 Uhr Umzug und Dorffasching im Ibergzentrum

Ellhofen 13.30 Uhr Kinder-Faschingsumzug mit anschließendem bunten Treiben in der Halle

Lindau 14 Uhr Narrensprung auf der Insel (Ausklang am Seehafen)

Rosenmontag, 20. Februar 2023

Wangen 14 Uhr Großer Narrensprung durch die Altstadt (65 Zünfte, 6000 Hästräger)

Hergensweiler Rosenmontagsball der Lumpenkapelle Westallgäu

Faschingsdienstag, 21. Februar 2023

Weiler 14 Uhr Traditioneller Faschingsumzug der SV Weiler

Niederstaufen 13.45 Uhr Fasnachtsumzug mit Wagen der örtlichen Vereine/Gruppen

Stiefenhofen Kinderfaschingsball in der Turn- und Festhalle

Isny 13.33 Uhr Jubiläumsnarrensprung der NZ Lachende Kuh

Thalkirchdorf 13.30 Uhr Faschingsumzug (lh/bes)

