Nach dem Shitstorm: Steinbock-Jäger wehren sich

Zwei deutsche Jäger schießen in der Kanisfluh auf Steinböcke und lassen dies spektakulär filmen. Die Empörung danach ist groß. Nun wehrt sich das Trio.

30.08.2022 | Stand: 16:47 Uhr

Sie sorgten mit ihrer Jagd auf Steinböcke in der Kanisfluh für Aufsehen - nun wehren sich die Jäger. Was war passiert? Zwei Jäger aus Baden-Württemberg hatten Mitte August eine Geiß im Landschaftsschutzgebiet der Kanisfluh geschossen. Ein Jagdfilmer hielt die Aktion mit der Kamera fest. Anschließend ließen sie sich mit dem Tier per Helikopter ins Tal fliegen, berichten mehrere Vorarlberger Medien. Bei Einheimischen sorgte die Aktion für Kopfschütteln, von "Jagdwahnsinn" war die Rede: Vor allem die Tatsache, dass wohl der Dreh eines möglichst spektakulären Videos im Vordergrund stand, sorgte für Empörung. Außerdem war das geschossene Tier wohl abgestürzt und verendet. (Details zu den Hintergründen lesen Sie hier.)

Jäger schießen Geiß in der Kanisfluh: Shitstorm

Nun will das Trio die Sache richtig stellen - und tut dies in einem Podcast: Die Folge trägt den Titel "Aktenzeichen Kanisfluh ungelöst". Dort betont der Jagdfilmer und Influencer, dass es „das Normalste der Welt“ sei, dass Bergjäger einen Berg hochgehen, dort oben in unwegsamem Gelände ein Wild erlegen und sich anschließend mit dem Helikopter ins Tal fliegen lassen, berichten unter anderem die Vorarlberger Nachrichten.

„Wir haben dort ehrlich gejagt, mit viel Demut und hohem Anspruch an Waidgerechtigkeit“, sagt der Influencer und ergänzt, dass der einzige Fehler gewesen sei, den Jagdausflug auf Instagram zu posten. Für die Aufnahmen setzte er wohl auch eine Drohne ein.

Genau hier liegt auch ein Problem: Das Gebiet steht seit 2020 unter Landschaftsschutz und Drohnen- und Hubschrauberflüge unter einer Höhe von 300 Metern sind verboten. Zwar gibt es Ausnahmen, laut dem ORF könnte das Trio aber durchaus mit einem Verwaltungsstrafverfahren rechnen.

Droht nach der Steinbock-Jagd eine Strafe?

Bereits wenige Tage nach dem Vorfall prüfte die Bezirkshauptmannschaft Bregenz, ob sie gegen die beiden Männer vorgeht. Die Prüfung könne einige Zeit dauern, weil den Betroffenen Gelegenheit für eine Stellungnahme gegeben werden muss. Die Behörde arbeite aber mit Hochdruck an der Sache, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.

Konsequenzen hatte bereits der Jagdaufseher gezogen. Er hat gekündigt. „Das mache ich nicht mit”, wurde der Mann in den Vorarlberger Nachrichten zitiert.

Das Trio hingegen zeigt sich auch im Podcast uneinsichtig und fühlt sich schlecht behandelt - die Presse habe den Vorfall skandalöser dargestellt als er gewesen sei. Den Wirbel um das "Jagdabenteuer" können sie nicht verstehen.

Der Steinbock kommt in den Alpen verbreitet vor. Eine größere Zahl der Tiere lebt auch an der Kanisfluh, einem markanten Bergstock zwischen Au und Schoppernau. Die Rede ist von 70 bis 80 Stück, die die steilen Hänge des bekannten Berges bevölkern.

