Jugendparlament Lindenberg will mehr Jugendliche in die Politik holen

Offene Treffen und ein Parteispiel sollen Einblicke in die politische Arbeit geben. So will das Jugendparlament Lindenberg die Zukunft des Gremiums sichern.

24.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Junge Menschen in Lindenberg sind an Politik interessiert. Diesen Eindruck hat das dortige Jugendparlament. 195 Stimmen von jungen Wählerinnen und Wählern zählten die Parlamentsmitglieder am vergangenen Freitag aus. Die Ergebnisse der U18-Wahl, die im Vorfeld der Bundestagswahl stattfand, waren Thema in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Anders als im Großteil Bayerns lag in Lindenberg nicht die CSU ganz vorne, sondern die Grünen und knapp dahinter die SPD. „Schon letztes Mal waren die Grünen stark. Da scheint sich also ein Trend zu bilden“, sagt die 18-jährige Sina Engel.

Mehr Mitspracherecht für Lindenberger Jugendliche - nicht nur bei lokalen Themen

Was auch auffalle, ergänzt Vorsitzender David Vu (18): „Es hat sich ein festes Interesse gebildet, mitzuentscheiden.“ Diese Grundstimmung wollen Vu und die anderen Mitglieder nutzen und noch mehr junge Menschen für politische Themen begeistern.

Ein erster Schritt soll ein monatliches Treffen sein. Jugendliche sollen zusammenkommen, um über Politik zu diskutieren und Fragen zu stellen. Das Jugendparlament beschäftigt sich aktuell zum Beispiel mit dem Lärmproblem am Skateplatz und dem vielen Müll am Bolzplatz im Stadtpark. Doch es soll nicht nur darum gehen. Peter Krop, Mitglied des Jugendparlaments, sagt: „Wir sollten die Diskussion offen lassen und schauen, was von anderen Jugendlichen kommt.“ Wann und wo die Treffen stattfinden, ist noch offen. Im Gespräch ist das Jugendhaus.

Schon jetzt denken die Jugendlichen aber weiter. Vor etwa einem Jahr haben junge Lindenberger zwischen 13 und 18 Jahren sie in ihr Amt gewählt. Die ersten Monate seien – auch wegen Corona – nicht ganz einfach gewesen. Die Sitzungen starteten verzögert und fanden zunächst nur online statt. Vu erinnert sich: „Wir haben die ersten Sitzungen gebraucht, um uns erstmal selbst zu organisieren.“ Die Sitzung am Mittwoch war durch Anwendung der 3G-Regel die erste ohne Maske.

In dem ersten Jahr ihrer Amtszeit lernten sich die Mitglieder des Jugendparlaments vor allem online kennen. Wegen der Corona-Pandemie waren keine Treffen in Person möglich. Bild: Daniel Boscariol

Jugendparlament plant Parteispiel und offene Treffen für Jugendliche aus Lindenberg

Das kommende Jahr, das das letzte ihrer ersten Amtszeit ist, wollen sie nutzen, um Nachfolger zu finden. Der 19-jährige Yixuan Wang, den im Parlament alle nur Jakob nennen, sagt: „Wir sollten auf jeden Fall weitergeben, was wir uns erarbeitet haben. Und vielleicht wollen einige von uns ja auch weitermachen.“ Wang selbst wird bei den Neuwahlen 2022 nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen, weil er dann bereits sein Abitur in der Tasche haben wird. Gleiches gilt für Engel und Vu.

„Aufbauend auf unsere politischen Treffen mit Jugendlichen könnte ich mir eine Art Parteispiel vorstellen“, sagt Vu. Junge Menschen, die sich bislang wenig mit Politik beschäftigt haben, könnten so einen spielerischen Einblick in die Arbeit eines Parlaments bekommen. Vu sagt: „Das wäre ein Anreiz, sich über Politik zu informieren.“

Die 16-jährige Linda Elbs, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist und auch den Instagram-Kanal des Jugendparlaments betreut, sagt: „Einige Jugendliche haben uns im Internet geschrieben, ob sie bei unseren Sitzungen dabei sein können.“ Das soll in der Zukunft möglich sein. Die Mitglieder des Jugendparlaments beschlossen einstimmig, ihre Treffen künftig ab 17.30 Uhr – nach einem nicht-öffentlichen Teil – für alle interessierten Jugendlichen zu öffnen. Parlamentsmitglied Sofia Greinwald sagt: „Auch Jüngere können mit ihren Eltern kommen.“

