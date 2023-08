Kinderpornografische Datei auf dem Handy: 60-Jähriger vor Gericht in Wangen

Kinderpornografie oder die Missstände anprangern: Ein Mann erhält eine Datei mit einer Missbrauchsszene und leitet sie weiter. Welche Folgen das für ihn hat.

22.08.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Weil er eine von einem Landsmann aus Frankreich übermittelte kinderpornografische Datei nicht gelöscht, sondern an einen Freund in Deutschland weitergeschickt hat, wurde ein 60-jähriger Kongolese vom Schöffengericht am Wangener Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.

