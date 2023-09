Kioskpächter des Heimenkircher Leiblachbads hört auf

Marktgemeinde sucht zur Saison 2024 einen Nachfolger. Bürgermeister bittet Bürger und Gemeinderat um Mithilfe.

24.09.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Die Badesaison ist in Heimenkirch erst vor kurzem zu Ende gegangen, doch schon jetzt wirft die kommende ihre Schatten voraus. Wie Bürgermeister Markus Reichart in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, muss die Gemeinde einen neuen Kioskpächter für das Leiblachbad suchen.

Grund dafür sei, dass der bisherige Wirt Thomas Halder, der im Ort auch eine Metzgerei betreibt, nach über zehn Jahren seinen Rückzug bekanntgegeben habe. „Das ist schade, denn wir hatten mit ihm eine Spitzenlösung.“

In Richtung Gemeinderat und Bürgerschaft richtete der Rathauschef die Bitte, bei der Suche nach einem Nachfolger mitzuhelfen: „Wer jemanden kennt, der Interesse am Betrieb des Kiosks hat, bitte melden“, sagte Reichart. Der Wirt des Leiblachbads ist sowohl für die Einlasskontrolle als auch für die Gastronomie verantwortlich. Geöffnet hat die Freizeiteinrichtung in der Regel von Mitte Mai bis Mitte September.