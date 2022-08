Lindau knipst das Licht aus - auch der Hafen bleibt künftig dunkel

Lindau hat einen Stufenplan zum Energiesparen entwicktelt. Die Beleuchtung am Hafen ist ein Teil davon. Kirchen, Büros und Sportstätten ebenso.

26.08.2022 | Stand: 18:38 Uhr

Lindau legt beim Energiesparen den nächsten Gang ein: In der Kreisstadt am Bodensee bleibt die Beleuchtung des Hafens ab sofort dunkel. „Die berühmte Lindauer Hafenbeleuchtung wird ab heute nicht mehr leuchten“, sagte Oberbürgermeisterin Claudia Alfons am Freitag. „Wir hoffen, dass diese sehr symbolträchtige Maßnahme, den Lindauer Hafen im Dunkel zu lassen, die Menschen zusätzlich aufrüttelt und zum Energiesparen motiviert.“

Maßnahme in Lindau soll zum Energiesparen motivieren

Auch alle anderen Illuminationen an städtischen Gebäuden bleiben ausgeschaltet. Dazu gehören das Rathaus, der Cavazzen, die Spielbank sowie die Kirchen auf der Insel und in Oberreitnau. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung angekündigt.

Sporthallen in Lindau: Kein warmes Wasser mehr in den Duschen

Zudem dreht die Stadt auch in ihren Sportstätten das Warmwasser ab. Künftig steht zum Duschen nach dem Training oder Wettkampf also kein warmes Wasser mehr zur Verfügung.

Bereits im Juni hatte Alfons eine ämterübergreifende Projektgruppe ins Leben gerufen, um die Stadt auf steigende Energiekosten vorzubereiten. Das Ziel: den städtischen Energiebedarf um mindestens 20 Prozent zu reduzieren.

Bilderstrecke

Gas, Wasser, Sprit: So können Sie Kosten und Energie sparen

1 von 10 Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild) Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild) 2 von 10 Heizungen entlüften. Wenn der Heizkörper nicht gleichmäßig warm wird oder gluckert, dann ist vermutlich Luft die Ursache. Durch eine Entlüftung wird wieder effizienter geheizt und somit Energie gespart. Bild: Stephanie Hoenig, dpa (Symbolbild) Heizungen entlüften. Wenn der Heizkörper nicht gleichmäßig warm wird oder gluckert, dann ist vermutlich Luft die Ursache. Durch eine Entlüftung wird wieder effizienter geheizt und somit Energie gespart. Bild: Stephanie Hoenig, dpa (Symbolbild) 3 von 10 Heizkörper nicht blockieren. Heizungen sollten sowohl frei von Möbeln und Vorhängen als auch von Staub und Dreck gehalten werden. Ansonsten staut sich die Wärme und der Raum wird schwächer geheizt. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild) Heizkörper nicht blockieren. Heizungen sollten sowohl frei von Möbeln und Vorhängen als auch von Staub und Dreck gehalten werden. Ansonsten staut sich die Wärme und der Raum wird schwächer geheizt. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild) 4 von 10 Heizungsrohre und den Bereich darum dämmen. Wände, Fenster, Rollladenkästen, Türen – fast überall kann kostbare Wärme entweichen. Durch das Dämmen wird sie an Ort und Stelle gehalten. Ein Fenster ist beispielsweise undicht, wenn sich ein Blatt Papier herausziehen lässt- Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Heizungsrohre und den Bereich darum dämmen. Wände, Fenster, Rollladenkästen, Türen – fast überall kann kostbare Wärme entweichen. Durch das Dämmen wird sie an Ort und Stelle gehalten. Ein Fenster ist beispielsweise undicht, wenn sich ein Blatt Papier herausziehen lässt- Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 5 von 10 Heizungen von der Werkeinstellung befreien. Sobald ein Heizkörper auf das Gebäude angepasst ist, kann der Verbrauch um bis zu 15 Prozent sinken – und somit auch die Kosten. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) Heizungen von der Werkeinstellung befreien. Sobald ein Heizkörper auf das Gebäude angepasst ist, kann der Verbrauch um bis zu 15 Prozent sinken – und somit auch die Kosten. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild) 6 von 10 Stoßlüften statt Kippen. So tauscht sich die Luft aus, ohne die Wände auszukühlen. Am besten ist es, einen Durchzug durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster zu schaffen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Stoßlüften statt Kippen. So tauscht sich die Luft aus, ohne die Wände auszukühlen. Am besten ist es, einen Durchzug durch das Öffnen gegenüberliegender Fenster zu schaffen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 7 von 10 100 km/h statt 160 km/h auf der Autobahn fahren. So verbraucht ein Mittelklasseauto bis zu zwei Drittel weniger Kraftstoff, was wiederum selteneres Tanken bedeutet. Bild: Roberto Pfeil, dpa (Symbolbild) 100 km/h statt 160 km/h auf der Autobahn fahren. So verbraucht ein Mittelklasseauto bis zu zwei Drittel weniger Kraftstoff, was wiederum selteneres Tanken bedeutet. Bild: Roberto Pfeil, dpa (Symbolbild) 8 von 10 Sparduschkopf verwenden. Der kann in einem Drei-Personen-Haushalt rund 375 Euro pro Jahr sparen. Auch mit Durchflussbegrenzern oder Perlenstrahlern am Wasserhahn wird der Wasserverbrauch reduziert. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) Sparduschkopf verwenden. Der kann in einem Drei-Personen-Haushalt rund 375 Euro pro Jahr sparen. Auch mit Durchflussbegrenzern oder Perlenstrahlern am Wasserhahn wird der Wasserverbrauch reduziert. Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Symbolbild) 9 von 10 Regenwasser nutzen. Neben dem Pflanzengießen kann es auch im Haushalt integriert werden. Regenwasserzisterne mit entsprechenden Filtern sind zum Beispiel für die Waschmaschine oder die Klospülung geeignet. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Regenwasser nutzen. Neben dem Pflanzengießen kann es auch im Haushalt integriert werden. Regenwasserzisterne mit entsprechenden Filtern sind zum Beispiel für die Waschmaschine oder die Klospülung geeignet. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) 10 von 10 Alle Glüh- und Halogenlampen durch LED ersetzen. Sie verbrauchen sogar weniger Strom als Energiesparlampen. Bild: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild) Alle Glüh- und Halogenlampen durch LED ersetzen. Sie verbrauchen sogar weniger Strom als Energiesparlampen. Bild: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild) 1 von 10 Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild) Thermostate auf die empfohlenen Temperaturen einstellen. Im Schlafzimmer sind 16 bis 18, im Wohnzimmer 20 Grad angemessen. Schon ein Grad weniger lässt den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent sinken. Noch einfacher geht das mit programmierbaren Thermostaten. Bild: Karolin Krämer, dpa (Symbolbild)

So weit soll der städtische Energiebedarf gesenkt werden

Erarbeitet wurde ein Stufenplan, der sich im Wesentlichen am „Notfallplan Gas“ des Bundesregierung orientiert. Einige Maßnahmen, die bereits im Sommer möglich sind, sind nach Angaben der Stadt bereits umgesetzt worden. Zum Beispiel die Abschaltung des Warmwassers in Toiletten und Duschen in städtischen Gebäuden.

Stadt Lindau heizt Büros nur noch auf 19 Grad

Lesen Sie auch

Energiekrise in Deutschland Um Energie zu sparen: Nur noch kaltes Wasser in Münchner Behörden

Weitere Maßnahmen sollen mit Beginn der Heizperiode folgen. Die Büros in der Verwaltung, Freizeit- und Sport werden nur noch auf 19 Grad beheizt. In Kitas oder Seniorenheimen gelten bis auf weiteres noch Empfehlungen zu wärmeren Temperaturen. In Fluren, großen Hallen, Foyers oder Technikräumen wird die Heizung abgestellt. Eine Ausnahme bildet das Foyer der Lindauer Inselhalle, welches auch als Veranstaltungsraum genutzt wird.

Lindauer Bürgermeisterin schließt weitere Maßen nicht aus

Über Weihnachten und den Jahreswechsel plant die Stadt eine Betriebsruhe der Verwaltung, um die Heizung in allen Gebäuden herunterzufahren. Der Frostschutz und ein Notbetrieb sind berücksichtigt. Sollte sich die Lage auf dem Energiemarkt weiter verschärfen, sind weitere, strengere Maßnahmen nicht ausgeschlossen, kündigt OB Claudia Alfons an.

Lesen Sie auch: Interview mit Stadtwerke-Chef: Wie teuer wird das Gas in diesem Winter?