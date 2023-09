Militärexperte Roderich Kiesewetter kommt ins Allgäu

Sicherheitsexperte bei Talk im Bock: CDU-Politiker redet über Krieg in der Ukraine.

27.09.2023 | Stand: 05:22 Uhr

Seit dem Einmarsch von Putins Armee in die Ukraine gehört Roderich Kiesewetter zu den bekanntesten Abgeordneten im Bundestag. Als Sicherheitsexperte und Kenner der Bundeswehr ist der CDU-Politiker regelmäßig zu Gast in den Talksendungen von Maybrit Illner, bei „Hart aber fair“, bei Anne Will und Markus Lanz – und nun, am Montag, 2. Oktober, auch beim „Talk im Bock“ in Leutkirch.

Er ist Obmann für Außenpolitik der Unionsfraktion im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. „Russland muss lernen, zu verlieren, indem es seine kolonialen und imperialen Ansprüche aufgibt“, sagte er kürzlich. Seit Kriegsbeginn vertritt er eine harte Linie: Mehr Sanktionen, mehr Waffen, null Toleranz gegenüber Putins Imperialismus. Als Sicherheitsgarantie hält der Sprecher für Krisenprävention der CDU/CSU-Fraktion eine Perspektive für den NATO-Beitritt der Ukraine für nötig.

Das Gespräch bei Talk im Bock führt Nina Poelchau um 19.30 Uhr im Bocksaal in Leutkirch. Einlass: 18.45 Uhr. Die Kapazität ist auf 150 Plätze begrenzt. (pm)