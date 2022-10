Der „Huimhofer Scheid“ zieht hunderte Schaulustige in den Ortsteil von Grünenbach. Ein Besucher kommt aus Südkorea. Die Schumpen sorgen kurzzeitig für Aufsehen.

16.10.2022 | Stand: 17:42 Uhr

Die Viehscheid-Saison im Allgäu ist eigentlich schon vorbei. Im Westallgäu gab es nun allerdings noch einen Nachschlag: Der Viehscheid in Heimhofen lockte am Samstag hunderte Besucher in den nur 120 Einwohner zählenden Ortsteil von Grünenbach.

