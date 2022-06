Nach Pfingst-Hagel im Westallgäu: Gärtnereien verschenken Pflanzen

Das Unwetter hat viele Gärten zerstört. Die Gärtnereien Hauf und Rochelt aus Weiler-Simmerberg verschenken nun Pflanzen - mit Hilfe eines Betriebs aus Kempten.

21.06.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Das Hagelunwetter am Pfingstsonntag ist in Weiler-Simmerberg noch immer ein Gesprächsthema. Es gab große und kleine Schäden. So hat der Hagel auch viele Blumen in Beeten, in Blumenkästen oder auf Gräbern zerschlagen. Das nehmen jetzt die beiden Gärtnereien von Lukas Hauf (Simmerberg) und Armin Rochelt (Weiler) zum Anlass für eine besondere Aktion: Sie verschenken über 2000 Pflanzen. Und das nicht nur an Unwetter-Geschädigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.