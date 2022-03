So machen die Bregenzer Festspiele Kinder mit der Oper vertraut

Kinder und Jugendliche erleben das neue Spiel auf dem See vor allen anderen. Madame Butterfly begegnen sie schon vor der Premiere auf der Seebühne in Bregenz.

21.03.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Wie lockt man junge Menschen in die Oper? Die Bregenzer Festspiele stellen einiges auf die Beine, um sich ihr Publikum für die Zukunft zu sichern. Neben der beliebten Crossculture-Night, die Jugendlichen für wenig Geld den Besuch einer Generalprobe der neuen See-Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini auf der Seebühne ermöglicht, hält das Festival am Bodensee ein großes Angebot für Menschen im Alter von fünf bis 26 Jahren bereit. Nicht nur mit Besuchen auf und hinter der Seebühne möchte Intendantin Elisabeth Sobotka bei der jungen Generation Begeisterung für Oper und klassische Musik wecken. Sie startet Workshops, bringt ein Abenteuerkonzert auf die Bühne und lädt zu einer Zeitreise ein.

Bregenzer Festspiele laden zu Zeitreise ein

„Die Zeitreisemaschine“ heißt ein Musiktheater von Detlef Heusinger, das lange vor der offiziellen Eröffnung der Bregenzer Festspiele eine Begegnung mit dem bekannten Opernkomponisten Gioachino Rossini verspricht. Felix und Frida steigen in die Zeitreisemaschine und besuchen den bekannten Komponisten im 19. Jahrhundert in Paris. Dort begegnen sie nicht nur Rossini, der sie irgendwie an ihren Großvater erinnert, sondern auch dem Diener Figaro. Die einstündige Reise startet für Familien am Donnerstag, 12. Mai, um 18 Uhr im Festspielhaus. Schulklassen können sich für Aufführungen am 12. und 13. Mai um 10 Uhr anmelden. Für Lehrerinnen und Lehrer bieten die Bregenzer Festspiele vorab Workshops an.

Eine Brücke zwischen den Generationen bauen die Bregenzer Festspiele mit ihrem abenteuerlichen Konzertstück „Vergissmeinnicht“. Die Gäste begegnen dabei vier guten Freunden, die inzwischen im Altenheim leben und einander gern Erlebnisse und Abenteuer früherer Tage erzählen. Einer von ihnen ist krank, er kann sich nicht mehr gut erinnern. Doch die Musik von damals, die kennt er noch. Und als die vier beim Hören von Musik plötzlich ein eigenartiges Kribbeln erfasst, beschließen sie: „Komm, wir hauen einfach ab!“ In welche fernen Länder die Musik sie trägt, können Familien gemeinsam mit dem Ensemble „Die Schurken“ am Sonntag, 19. Juni, um 10.30 Uhr im Seestudio des Festspielhauses erleben. Für Schulklassen gibt es Aufführungen am 20. und 21. Juni um 9 und 10.30 Uhr.

Exklusive Besuche auf der Bregenzer Seebühne

Schon vier Tage vor der Premiere sind junge Menschen zwischen 14 und 26 Jahren zu einem Rendez-Vouz mit Madame Butterfly geladen, wenn sie am 16. Juli einer Hauptprobe des Spiels auf dem See beiwohnen. Die Crossculture-Night beginnt schon tagsüber mit Workshops, Backstage-Führungen, und Bandauftritten auf dem Vorplatz des Festspielhauses. Zu vielen weiteren Backstage-Touren laden die Bregenzer Festspiele Schulklassen, Kinder- und Jugendliche außerdem zwischen 30. und 21. August ein.

Ein Date mit Madame Butterfly

Besonders intensive Begegnungen mit Madame Butterfly und anderen Figuren der Oper ermöglichen Theaterpädagogen in zweistündigen szenischen Opernworkshops zwischen 30. Juni und 7. Juli im Festspielhaus. Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen hier in die Rollen der Protagonisten schlüpfen und Puccinis Musik zum Leben erwecken. Die Termine finden nach Vereinbarung statt.

Die Jugend-Angebote der Bregenzer Festspiele stehen auch deutschen Jugendlichen, Gruppen und Schulklassen offen. Information und Anmeldung unter Telefon 0043/5574/4076 sowie unter

www.bregenzerfestspiele.com