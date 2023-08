Sturm im Landkreis Lindau: Wie die Evakuierung des Campingplatzes ablief

Sturm sorgt für eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landkreises Lindau. Wie 800 Menschen nachts in einer Halle untergebracht werden.

25.08.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Es war eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landkreises Lindau. Am Donnerstagabend mussten fast 900 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, ihre Unterkünfte auf dem Campingplatz in Lindau-Zech verlassen und in eine eiligst aufgebaut Notunterkunft in der Inselhalle umziehen. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Helfern von Feuerwehr, BRK und Technischem Hilfswerk. Sechs Verletzte wurden in Kliniken eingeliefert.

