Der Jüngste schließt die Viehscheid-Saison ab: "Huimhofer Scheid" in Grünenbach am 7. Oktober

07.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Einer der jüngsten Viehscheid im Allgäu schließt die Saison ab: Am 7.Oktober findet in Grünenbacher Ortsteil Heimhofen zum dritten Mal der "Huimhofer Scheid" statt. Zwischen 50 und 70 Schumpen werden die Treiber um Scheidmeister Moritz Kleinhans in diesem Jahr zum Festplatz in dem Grünenbacher Ortsteil treiben.

Dass die Zahl noch unsicher ist, hängt auch mit dem späten Datum zusammen. Denn die Tiere in Heimhofen kommen nicht wie bei den klassischen Viehscheiden direkt von den Alpen auf den Bergen, sondern grasen auf Nachweiden in der näheren Umgebung, ehe sie gesammelt zum Scheidplatz in Heimhofen und von dort zurück zu den Ställen der einzelnen Landwirte gebracht werden. Diese liegen etwas tiefer als die klassischen Alpen, wodurch dort noch länger Futter für die Tiere wächst als in den höheren Lagen. Möglicherweise holen die LÖandwirte jedoch vereinzelte Tiere schon vor dem Viehscheidtermin zurück in den Stall.

Von wo kommen die Schumpen des Viehscheids in Heimhofen:

Im vergangenen Jahr kamen zwei Herden aus relativ nahen Flächen zum Scheidplatz. Heuer verbringt ein Teil der Tiere seine letzten Weidetage auf Wiesen in Simmerberg. Etwa fünf Kilometer wären es von dort zum Festplatz in Heimhofen - eine Strecke, die man durchaus zusammen mit dem Vieh laufen könnte, findet Kleinhans. Ob es aber tatsächlich einen Zug mit Treibern und Kühen von dort geben wird, sei noch nicht endgültig beschlossen.

Wo steht das Festzelt beim Viehscheid in Heimhofen-Grünenbach 2023

Für den Festtag stellen die Mitglieder des Viehscheidvereins in Heimhofen wieder ein Festzelt auf. Dort gibt es Verpflegung und Getränke. Allerdings wird das Zelt nicht an der gleichen Stelle wie im vergangenen Jahr stehen. "Der neue Festplatz liegt etwa 100 Meter weiter", sagt Kleinhans. Für die Mitglieder des Vereins soll das vor allem einen Vorteil bringen: weniger Arbeit beim Aufbauen. "Der bisherige Platz war sehr uneben, wir mussten bei der Vorbereitung ein großes Podest bauen", erklärt der 23-Jährige. Parken werden die Besucher entlang ausgeschilderter befestigter Feldwege. So sei sichergestellt, dass auch bei nasser Witterung kein Auto in der Wiese stecken bleibe, sagt Kleinhans. Dieses Konzept habe sich im vergangenen Jahr bewährt.

Gibt es beim Viehscheid in Heimhofen einen Barbetrieb?

In den ersten beiden Jahren war ein Teil der Veranstaltung zudem im alten Stall des benachbarten Hofs untergebracht. Auch dies wird sich nun ändern. Das alte Gemäuer habe beim Barbetrieb des Viehscheids zwar für das richtige Flair gesorgt, gleichzeitig aber Probleme verursacht, meint Kleinhans. So sei der Platz zu lang und schmal gewesen, was zur Folge hatte, dass ein Großteil der Gäste im Eingangsbereich blieb. Auch das Thema Brandschutz sei in einem alten Stall mit angrenzendem Heulager enorm schwierig. "Deshalb stellen wir für die Bar jetzt ein extra Zelt", sagt Kleinhans.

Was ist das Programm beim Viehscheid Heimhofen 2023?

Den Einzug von Vieh und Treibern am Samstag begleiten erneut die Alphornbläser der "Kugel-Buebe" aus Maierhöfen. Im Zelt sorgt dann die Westallgäuer Musikgruppe "d' Holzschuah" mit Volksmusik und Oberkrainer für Stimmung - und auch eine zweite Band wird auftreten. Diese werde aber erst später bekannt gegeben, sagt Kleinhans. Ziel sei nach wie vor, eine Veranstaltung "für das eigene Dorf und darüber hinaus" zu machen. "Wir freuen uns über jeden, der Lust hat sich das anzuschauen", meint Kleinhans und lacht. Ein immer größer werdendes Fest soll der "Huimhofer Scheid" deshalb aber nicht werden. "Bodenständig solle das Ganze bleiben, betont Kleinhans.

Wer veranstaltet den "Huimhofer Scheid" in Grünenbach?

Zumindest etwas gewachsen ist hingegen der Viehscheidverein, der das Fest ausrichtet. Den hatten die Organisatoren im vergangenen Jahr gegründet, um die Veranstaltung rechtlich und finanziell auf stabile Füße zu stellen. "Es sind wieder ein paar neue Mitglieder dazu gekommen", berichtet Kleinhans und schiebt gleich hinterher: "Wir freuen uns über jeden einzelnen". Denn Arbeit gibt es rund um den Viehscheid genug.

Findet 2023 ein Viehscheid in Maierhöfen statt?

Ja und Nein. Wie schon im vergangenen Jahr wird zur Viehscheidzeit ein Festzelt in dem Ort stehen. Schellengeläut und muhende Schumpen wird es dort aber nicht geben. Stattfinden wird zum einen wieder ein Heimatfest, der wohl wichtigere Anlass in diesem Jahr aber ist das 75-jährige Bestehen des Trachtenvereins. "Wir feiern ein Heimat- und Trachtenfest mit großem Umzug am Sonntag", sagt Thomas Holzer, Vorsitzender des Viehscheidvereins Maierhöfen. Den Rückkehr der Schumpen vom Hochgrath erfolgt hingegen wieder mit dem Viehanhänger und ohne Besucher. Einige seiner Vereinskollegen aus Maierhöfen waren im vergangenen Jahr beim Viehscheid in Heimhofen dabei, berichtet Holzer: "Ein bisschen Wehmut war schon dabei. Das ist schließlich eine jahrzehntelange Tradition, die bei uns zu Ende gegangen ist. Aber schön, dass es woanders weitergemacht wird."