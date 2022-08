Im Westallgäu gibt es einen neuen Viehscheid

Während der Scheid in Maierhöfen Geschichte ist, findet jetzt einer in Heimhofen in Grünenbach statt. Ein neuer Verein plant ein „bodenständiges“ Fest.

20.08.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Der eine geht, ein anderer kommt. Während der Viehscheid im benachbarten Maierhöfen abgesagt wurde, wird in Grünbach im Oktober ein neuer Scheid stattfinden. Vor wenigen Tagen haben 24 junge Männer und Frauen aus der Gemeinde sowie teilweise auch deren Eltern und Verwandte den „Viehscheidverein Heimhofen e.V.“ gegründet.

Inzwischen hat sich die Mitgliederzahl schon fast verdoppelt – Tendenz weiter steigend. „Viele konnten an der Gründungsversammlung nicht, weil sie im Urlaub waren“, sagt Moritz Kleinhans. Der 22-Jährige ist Scheidmeister des neuen Vereins – und ein bisschen auch der Grund, dass es diesen überhaupt gibt.

Ein Frühschoppen vor dem Viehscheid in Oberstaufen

Angefangen hat der Grünenbacher Viehscheid nämlich mit dem in Oberstaufen. Bevor sie auf diesen gehen, trifft sich eine Gruppe von etwa zehn Grünenbachern jedes Jahr zu einem Weißwurstfrühstück – das sei inzwischen eine kleine Tradition, meint Kleinhans. Nun fand der Staufner Scheid 2021 bekanntlich wegen Corona nicht statt, der Frühschoppen in Grünenbach aber trotzdem.

Kleinhans musste an diesem Tag zwei Stück Jungvieh von einer benachbarten Weide zum Bauernhof seines Onkels treiben. Als er das beim Frühschoppen erzählte, war die Begeisterung groß. Es wurden kurzerhand zwei Zugschellen herausgesucht, den Rindern angelegt und schon gab es einen kleinen „Viehscheid“. Eine Idee war geboren. „Wir wollten einen kleinen Viehscheid für das Dorf und unsere Freunde und Verwandte auf die Beine stellen“, sagt Kleinhans.

Diese Idee setzten die Grünenbacher dann recht schnell um. Wenige Wochen später gab es im Ortsteil Heimhofen den ersten Viehscheid. Diesmal hatten die jungen Männer und Frauen, die sich aus anderen Vereinen wie Feuerwehr, Landjugend und Musik kennen und dort schon Erfahrung im Ausrichten von Festen gesammelt haben, die Aktion genau vorbereitet. Sie liefen mit etwa 30 Schumpen eine Runde durch Heimhofen und schließlich zum Festplatz hinauf.

Alphornbläser und beheiztes Zelt beim Viehscheid in Grünenbach

Lesen Sie auch

Maierhöfen ohne Viehscheid, aber mit Festzelt: So sieht das Programm des Heimatfestes aus Fragen und Antworten

Beim Einzug in den Ort spielten die Alphornbläser, es gab ein beheiztes Zelt, Essen und Getränke. Die Organisatoren mussten sogar einige Besucher wieder wegschicken, da sie aufgrund der Corona-Beschränkungen nur 400 Menschen ins Zelt lassen durften.

Nach dieser Premiere war allen klar, dass es den Viehscheid in Heimhofen weiter geben soll. Damit dieser in Zukunft rechtlich und versicherungstechnisch auf stabilen Füßen steht, gründeten sie den Verein. Dessen erster Vorsitzender ist Christoph Aichele. Ein solches Ehrenamt ist für ihn nichts Neues. Aichele war schon Vorsitzender der Landjugend und ist aktuell stellvertretender Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Für die Gründung des Viehscheidvereins las sich Aichele zunächst die Satzungen von einigen anderen Vereinen durch, verfasste mit diesen als Grundlage eine neue Satzung für den neuen Verein und klärte die Gründung mit dem Finanzamt ab.

Lesen Sie dazu auch: Viehscheid in Maierhöfen abgesagt: Die Geschichte einer Entfremdung

Tiere komme von der Sommerweide

Nach der erfolgreichen Gründung steigen die Mitglieder nun in die Planung ein. Datum und Standort des Viehscheids 2022 stehen schon fest: am 15. Oktober in Heimhofen. „Die Schumpen kommen von unseren Mitgliedern, etwa 20 bis 30 werden es sein“, sagt stellvertretender Vorsitzender Stefan Einsle. Und wie viel Viehscheid steckt nun tatsächlich im Grünenbacher Scheid? Die Schumpen werden zwar nicht direkt von den Alpen ins Tal getrieben, sagt Kleinhans, aber die Tiere kommen von der Sommerweide, die sie beispielsweise am Iberg in Maierhöfen verbringen, zurück in die Ställe der Grünenbacher Landwirte. „Wobei das ohne Viehscheid schon einfacher gehen würde“, sagt Kleinhans und lacht.

In den kommenden Wochen müssen die Mitglieder nun die Musik für ihr Fest organisieren und sich beispielsweise noch überlegen, wie groß das Zelt werden soll. „Es soll auf jeden Fall klein und bodenständig werden“, sagt Kilian Keller, Beisitzer im Viehscheidverein. Wie im vergangenen Jahr also ein Fest für Grünenbacher, Freunde und Verwandte – und kein Ersatz für den großen Westallgäuer Scheid in Maierhöfen. „Da gibt es ja das Heimatfest, das wird bestimmt auch gut angenommen“, sagt Kleinhans.